Filmklassiker im Capitol Kino Hann. Münden: Reihe „Best of Cinema“ einmal im Monat

Mündener Kino

+ © Jenny Breiding Capitol Kino in Hann. Münden bietet Filmklassiker an. © Jenny Breiding

Bis Ende des Jahres werden im Mündener Kino einige Filmklassiker gezeigt. Nächster Film in der Reihe ist der Film „Das Parfum“. Jeden ersten Dienstag im Monat wird ein Film gezeigt.

Hann. Münden – Filmklassiker wie „Der Name der Rose“, „Das Parfum“ und „Eiskalte Engel“ im Kino genießen. Das geht im Capitol Kino Hann. Münden an der Langen Straße.

Seit einem knappen halben Jahr läuft die Reihe „Best of Cinema“ des französischen Filmverleihs Studiocanal.

Daran beteiligen sich Kinos in ganz Deutschland und eben auch das Kino in der Dreiflüssestadt. „Es ist eine gute Gelegenheit, alte Filmklassiker wiederzuentdecken“, sagt Dr. Wolfgang Würker vom Capitol Kino Witzenhausen/Hann. Münden.

Filme am ersten Dienstag im Monat im Mündener Kino

Der nächste Film, der in dieser Reihe gezeigt wird, ist „Das Parfum“ von Bernd Eichingers und Tom Tykwer aus dem Jahr 2006. Der Film wird am kommenden Dienstag, 1. August, ab 20 Uhr gezeigt. „Die Filme werden immer am ersten Dienstag des Monats gezeigt“, berichtet Würker. „Filmklassiker meint in dieser Reihe nicht, dass Filme sehr alt sein müssen“, fügt Würker hinzu. Besonders freut er sich auf „Der Name der Rose“, der am 5. Dezember läuft.

„Viele der Filme sind restauriert“, sagt Würker zum besonderen Kinoerlebnis der Filme. Momentan gebe es leider weniger Zuspruch für die „Kultfilme“, bedauert er. Nicht viele Zuschauer kommen ins Mündener Kino, es seien „nie mehr als zehn“ gewesen. Aber dennoch sei eine Frau extra von „weit her“ gekommen, um den Film „Im Rausch der Tiege“ zu sehen.

Service Karten für die Vorstellungen und eine Programmübersicht gibt es unter capitolkino.de. Infos zur Reihe von Studiocanal gibt es unter studiocanal.de.

Das zeige, welche Wirkung diese Filmklassiker auf die Menschen haben können. Wolfgang Würker hofft, dass mehr Menschen ins Kino kommen und sich die Filme dieser Reihe anschauen. In den kommenden Monaten werde noch einiges geboten.

Am 5. September wird „Twin Peaks – Fire Walk with Me“ gezeigt, die Vorgeschichte zur 90er-Jahre Serie von David Lynch.

Am 3. Oktober zeigt das Mündener Kino „Harry und Sally“, ein Film, der für eine denkwürdige Imbiss-Szene bekannt ist, und am 7. November geht es in „Universal Soldier“ von Roland Emmerich actiongeladen zu.