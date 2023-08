Fleisch-Liebhaber gegen Vegetarier: Ein Imker aus der Region erklärt die Bedeutung von Bienen und Wespen

Bienen bevorzugen vegetarische Kost und haben blasse Streifen. © Sebastian Streit

Bienen und Wespen werden häufig verwechselt, dabei gibt es einige Unterschiede. Auch in Hann. Münden erreichen die Wespenpopulationen im August ihren jährlichen Höhepunkt.

Altkreis Münden – Bienen sind extrem nützliche Lebewesen. Imker und Agrarwissenschaftler Sebastian Streit zeigt ihre Bedeutung für unser Leben auf und gibt Tipps für den Schutz der Insekten.

Erst wird fleißig geknabbert und schon hebt die Wespe mit einem abgesägten Stückchen Schinken vom morgendlichen Frühstücksbrettchen im Freien ab.

Im August erreicht die Wespenpopulation ihren jährlichen Höhepunkt auch im Altkreis Münden und auf eines ist Verlass: Zum Frühstück, Kuchen oder Grillen im Freien gesellen sich schnell ungebetene Gäste.

Wenn in diesem Zusammenhang von „Wespen“ die Rede ist, dann werden damit in der Regel die Gemeine Wespe (Vespa vulgaris) und die Deutsche Wespe (Vespa germanica) aus der Unterfamilie gemeint, die in Mitteleuropa elf Arten umfasst. Es sind diese beiden Arten, die den Wespen einen eher schlechten Ruf eingebracht haben.

Charakteristische Wespentaille ist Erkennungsmerkmal

Häufig werden Wespen mit Bienen verwechselt, die sich jedoch in ihrem Aussehen und in ihrer Biologie deutlich voneinander unterscheiden. Wespen haben eine meist gelb-schwarz gestreifte Warnfärbung und einen klar erkennbaren Hinterleibseinschnitt, die charakteristische „Wespentaille“.

Bienen haben zwar auch Streifen, diese sind aber etwas undeutlicher. Das kräftige Gelb der Wespen ist bei den Bienen eher ein orange bis braun, je nach Bienenrasse .

Außerdem sind Bienen etwas massiger, sodass die Taille weniger zur Geltung kommt. Zudem ist ihr Körper deutlich behaart. Ein weiterer großer Unterschied besteht in der Ernährung: Wespen sind Fleischfresser, Bienen dagegen bevorzugen vegetarische Kost.

Während Honigbienen ihre Nahrung deshalb an Blüten sammeln, sind Wespen Räuber, die sich auch gerne an unseren Lebensmitteln bedienen. Zur Aufzucht ihrer Brut jagen Wespen andere Insekten und verfüttern dieses eiweißreiche Futter an ihre Nachkommen. Bienen decken ihren Eiweißbedarf durch Pollen.

Wespen sind Fleischfresser und sind auffällig gelb-schwarz. © Sebastian Streit

Nektar dient beiden als Nahrung, wobei nur Bienen daraus Honig herstellen, und Vorräte anlegen. Auch die Imker im Altkreis Münden haben nun vermehrt mit Wespen am Bienenstand zu tun. So versuchen die Wespen, Eintritt in die Bienenbehausungen zu erlangen, um den süßen Honig zu ergattern.

Die Bienen verteidigen ihre Behausungen aber standhaft und es kommt nur in Ausnahmefällen zu Problemen an den Bienenständen. Wespen bevorzugen darüber hinaus hauptsächlich im Spätsommer Fallobst als zuckerreiche Nahrungsquelle. Wer Obstbäume im Garten hat, ist daher gut beraten, das Fallobst regelmäßig aufzusammeln. Nähert sich dem Kaffeekränzchen eine Wespe, sollte man auf hektische Bewegungen verzichten und Ruhe bewahren.

Wespen stehen unter Naturschutz

Auch wenn sie einen schlechten Ruf haben: Wespen stehen unter Naturschutz und sind nützliche Vertreter des Tierreichs. Sie schaffen auch für uns Menschen einen echten Mehrwert, indem sie verschiedene Fliegenarten, Raupen, Heuschrecken und andere Schädlinge vertilgen.

Sowohl Wespen als auch Bienen besitzen einen Giftstachel. Im Gegensatz zu Bienen können Wespen mehrmals stechen. Bienen hingegen verlieren ihren Stachel bei einem Stich, da er einen Widerhaken besitzt und in der Haut stecken bleibt. Sie setzen ihn daher nur im äußersten Notfall zur Verteidigung ein. Bei Wespen- und Bienenstichen empfiehlt es sich, zunächst den Giftstachel zu entfernen, sofern er noch steckt. Danach sollte die Einstichstelle sofort gekühlt werden.

Vor dem Kühlen und möglichst direkt nach dem Stich kann optional auch ein elektronischer Stichheiler eingesetzt werden, den man auch aus der imkerlichen Praxis heraus empfehlen könne. Auch Zwiebeln und Antihistaminika aus der Apotheke können helfen. Bei bekannten Insektengiftallergien sollte ein individuell abgestimmtes Vorgehen ergriffen werden. (Sebastian Streit)