Förderschulzweig in Münden endet

Hann. Münden. Weil sich zu wenig Schüler angemeldet haben, läuft der Schulzweig jetzt aus.

Der Förderzweig Lernen an der Schule im Auefeld in Hann. Münden läuft aus. Die Landesschulbehörde habe die Fortführung über das Schuljahr 2021/2022 hinaus abgelehnt, teilt die Pressestelle des Landkreises Göttingen mit.

Zur Begründung verweise die Schulbehörde insbesondere auf fehlende Anmeldungen oder verbindliche Anfragen von Eltern für das kommende Schuljahr. Die gesetzlich geforderte Anzahl von 13 Schülerinnen und Schülern im fünften Jahrgang werde nicht erreicht, heiße es im Bescheid der Landesschulbehörde.

Die Kreisverwaltung hatte für das Schuljahr 2018/2019 eine Zahl von 13 bis 14 Schülerinnen und Schülern in Klasse 5 prognostiziert. Auf dieser Grundlage hatte der Kreistag die Verwaltung beauftragt, für alle drei im Landkreis bestehenden Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen im Sekundarbereich I – darunter die Schule im Auefeld – die Fortführung bis maximal zum Ende des Schuljahres 2027/2028 zu beantragen. Der Antrag sei fristgerecht erfolgt. Die Wartbergschule Osterode und die Pestalozzi-Schule Duderstadt erhielten im Juni eine Genehmigung.

Die Ablehnung für die Schule im Auefeld bedeute, dass der Förderzweig Lernen dort ausläuft. Derzeit werden noch Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 10 in diesem Förderzweig beschult. Sie können die Schule dort abschließen, es kommen keine neuen Kinder nach. Der Förderzweig Geistige Entwicklung der Schule im Auefeld bleibt bestehen. Im Schulausschuss des Landkreises Göttingen war die Umsetzung der Inklusion, die allen Kindern die erfolgreiche Teilnahme an den Regelschulen ermöglichen und entsprechende Förderschulen überflüssig machen soll, deutlich kritisiert worden (wir berichteten). Das Land komme in diesem Punkt nicht voran, es mangele an räumlicher Ausstattung und Personal, hieß es. Nicht zuletzt deswegen hatten sich die Fraktionen für eine Verlängerung der Lernzweige an den Förderschulen im Landkreis ausgesprochen. (red/tns)

