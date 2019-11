Frau fährt nach Unfall in Innenstadt weg

Eine Autofahrerin beschädigt einen parkenden Opel Astra und flüchtet.

Beim rückwärts Ausparken hat eine unbekannte Autofahrerin am Montag, 25. November, gegen 11.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Hann. Münden einen dort parkenden weißen Opel Astra an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt und ist anschließend davon gefahren. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Fahrer des Opels saß während des Zusammenstoßes mit seiner Frau im Wagen. Sie hatten noch versucht, mit der Frau Kontakt aufzunehmen, aber die Unfallverursacherin kümmerte sich nicht weiter um den Schaden und fuhr davon.

Bei dem Pkw der Frau, so die Polizei, soll es sich um einen weißen älteren Wagen handeln. Das Kennzeichen soll die Buchstaben „QX“ enthalten. Die Fahrerin soll etwa 40 Jahre alt sein und dunkle Haare haben.

Hinweise:Polizei Staufenberg unter 05543/2230.