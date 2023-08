Frisches Gemüse bis Weihnachten: Ioannis Nikou ackert in Volkmarshausen auf 35 Beeten

Von: Petra Siebert

Teilen

Mit einer breiten Grabegabel lockert und belüftet Ioannis Nikou den Boden. © Petra Siebert

Tomaten die nach Tomaten schmecken, Gurken die nicht nur aus Wasser bestehen, Broccoli der keine holzigen Stiele hat, dies und noch viel mehr bietet Ioannis Nikou in seinem „Volkmarshäuser Gemüsegarten“ an.

Volkmarshausen – Nach dem Motto „frisch, saisonal, regional“, baut der Market Gärtner ausschließlich das an, was die Saison hergibt. „Ich ermögliche trotzdem eine große und abwechslungsreiche Vielfalt an Gemüse und Kräutern“, sagt Ioannis Nikou dazu. Über das Jahr verteilt sind das über 30 Kulturen mit teils verschiedenen Sorten.

Die Saison beginnt im April und endet Ende November, je nach Wetter auch erst Mitte Dezember. „Nach dem Motto so früh wie möglich und so spät wie möglich versuche ich, dieses Jahr, frisches Gemüse bis Weihnachten anzubieten“, so Nikou.

Drei Stunden täglich verbringt er auf den Freiflächen und dem Gewächshaus in Volkmarshausen, ansonsten geht er seinem Beruf als Controller in einer größeren Firma in Göttingen nach. „Ein schöneres Hobby als Gärtnern gibt es für mich nicht“, schwärmt er. Der Gemüsegarten mit 35 Beeten in 16 Metern Länge wird nach dem System des „Market gardening“ bewirtschaftet.

Mit „Market Gardening“ auf kleinstem Raum möglichst viel anbauen

Bereits im 19. Jahrhundert wurde diese Methode von den Pariser Marktgärtnern praktiziert, um die Stadt mit frischem Gemüse zu versorgen. Bei dieser Verfahrensweise wird versucht, auf kleinstem Raum möglichst viel anzubauen. Da jede Saison ihr Gemüse hat, wandelt sich das Gemüseangebot.

Zurzeit sind es unter anderem eine umfangreiche Tomatenvielfalt, Gurken, Zucchini, viele verschiedene Salate, Mangold, Paprika und Möhren. Demnächst reifen beispielsweise Broccoli, Physalis, Stangensellerie und Spinat. Zum Saisonende sind es Feldsalat, Rosenkohl, Grünkohl und Wintersalate.

Ioannis Nikou zeigt hier Mangold, von dem die Blätter und die Stiele zum Verzehr geeignet sind. Mangold enthält Vitamin K, A und E sowie Natrium, Magnesium, Kalium und Eisen. © Petra Siebert

Dazu kommen das ganze Jahr über die verschiedensten Kräuter. Auch ausgefallene Gemüse, wie Hirschhornwegerich und Postelein wachsen im Herbst und Winter im Volkmarshäuser Gemüsegarten.

Die Gartenfläche wurde einmalig umgepflügt und die Beete dann angelegt. Durch ein ausgeklügeltes Anbausystem wird auf kleiner Fläche und auf gleichgroßen Dauerbeeten nach ökologischen Ansätzen gearbeitet. „Durch den Verzicht von Maschinen und der Nutzung von Kleinwerkzeugen wird der Boden nicht verdichtet“, erklärt Ioannis Nikou.

Jungpflanzen aus ökologischem Saatgut

„Umgegraben wird auch nicht, sondern nur mit einer breiten Grabegabel gelockert und so der Boden belüftet, das mögen auch die nützlichen Regenwürmer. Bio-Grünschnittkompost sorgt für die Verbesserung der Bodenstruktur und den Humusaufbau, so dass der Boden lebt. Es wird mit Luzern-Klee gedüngt, auf Tier- und Mineraldünger verzichtet.

Die Tröpfchenbewässerung führt zu einer optimalen Versorgung der Pflanzen. „Ich ziehe alle Jungpflanzen aus ökologischem Saatgut, größtenteils Demeter, selbst vor“, berichtet der Gemüsegärtner. Dieses Jahr werden es etwa 25 000 Jungpflanzen.

Kontakt: Ioannis Nikou, Feld am Wegweiser (von Gimte kommend in Richtung Volkmarshausen, am Stromhäuschen rechts Feldweg einbiegen), 0171/5876648, E-Mail: hallo@volkmarshaeuser-gemuesegarten.de, volkmarshaeuser-gemuesegarten.de. (Petra Siebert)

Vor den Augen der Kunden geerntet Wer auf der Suche nach erntefrischem und gesundem Gemüse ist, der kann samstags von 14 bis 17 Uhr direkt in den Volkmarshäuser Gemüsegarten kommen. Vor Augen der Kunden wird das Gemüse geerntet, so bleiben der Geschmack und die Nährstoffe lange erhalten. Überzeugen von der Qualität können sich Interessierte beim Bauernmarkt in Münden. „Ich freue mich über jeden Besucher, der an meinem Garten und meiner Arbeit interessiert ist“, so Ioannis Nikou. Er schätze persönliche Gespräche und habe schon viele Stammkunden, die sein Gemüse wertschätzen. Dazu gehöre auch das Ratsbrauhaus in Münden, das seit vergangenem Jahr frisches Gemüse aus seinem Garten beziehe. Er hoffe, dass er auch noch weitere Gastronomen gewinnen könne. Gemüse, das nicht verkauft wird, geht an die Tafel. In Kürze wird es auch einen Lieferservice geben. zpy