Fünf neue Fachkräfte für Nephrologie erhielten in Hann. Münden Zeugnisse

Hann. Münden. Fünf Pflegefachkräfte für Nephrologie haben nun in Hann. Münden den Abschluss ihrer zweijährigen Weiterbildung gefeiert.

„Es war anstrengend“, gibt Irina Voth, Pflegefachkraft aus Hann. Münden zu. Aber zwei Jahre büffeln neben Beruf und Familie haben sich nun ausgezahlt: Die Mündenerin ist eine von fünf Pflegefachkräften, die die Weiterbildung zur Fachkraft für Nephrologie durch das DaVita Bildungszentrum erfolgreich abgeschlossen hat. Sie ist erschöpft – aber sehr glücklich.

Wer sich zur Pflegefachkraft für Nephrologie weiterbilden möchte, der kommt in Niedersachsen nach Hann. Münden. Nach Angaben von Susann Lambrecht, Leiterin des DaVita Bildungszentrums, gibt es sieben Bildungszentren für diese Qualifikation in ganz Deutschland, das einzige in Niedersachsen befindet sich in Hann. Münden. Fünf Pflegekräfte haben nun im Rahmen der zweijährigen Weiterbildung ihre Abschlussprüfung bestanden. Irina Voth (DaVita Dialysezentrum Hann. Münden), Alexander Dupke-Rappe (Dialyse Klinikum Kassel), Jennifer Buxnowitz (Emden), Dennis Helmerichs (Aurich) und Maria-Katharina Pönitz (Höxter) erhielten am Freitag ihre Abschlusszeugnisse.

„Es war eine harte Zeit“, meint Voth. Im ersten Jahr habe sie nur gelernt, sagt die alleinerziehende Mutter. Hinter ihr und vier anderen Fachkräften liegen 720 Stunden modular aufgebauten, theoretischen Unterrichts sowie 1800 Stunden praktischer Weiterbildung in den Fachbereichen Hämodialyse, Peritonealdialyse, Akutdialyse, Transplantationsmedizin und konservativer, stationärer Behandlung. Zwei Jahre lang durchliefen sie jedes Modul und mussten darin Prüfungen bestehen.

Sie eigneten sich während dieser Zeit ein umfassendes Wissen über den Menschen an: „Wir lernten von Pädagogik bis zur Betriebswirtschaft alles, denn wir arbeiten sehr praxisnah“, erklärt Voth. Denn neben der Versorgung von Patienten mit Nierenerkrankungen und der Dialysetherapie, kommen die frischgebackenen Fachkräfte für Nephrologie auch in Berührung mit vielen weiteren, speziellen Fach-Aspekten: akutes Nierenversagen, Dialyse für Kinder, die spezielle Hygiene in den Dialysezentren, Spezialverfahren für fettstoffwechselerkrankte Menschen sowie auch psychische und ethische Aspekte. „Es ist die ganzheitliche Betrachtung des Menschen“, erklärte Prof. Dr. Volker Kliem während der Übergabe der Abschlussbescheinigungen an die Absolventen. „Wir wollen wissen, wer der Patient ist und was er hat. Dafür ist ein allumfassender Blick nötig.“

Susann Lambrecht, Leiterin des Bildungszentrums, habe den Qualifizierungsweg selbst beschritten. Mit ihrem Wissen können die Pflegefachkräfte nun für eine Steigerung der Lebensqualität nierenerkrankter Menschen beitragen, erklärte sie. Die Kenntnisse und Fähigkeiten, die als Fachkraft für Nephrologie nötig seien, sind nicht Teil der dreijährigen Pflegegrundausbildung, erklärt Lambrecht. „Dabei kommt gerade den Pflegekräften in der Dialysetherapie eine herausragende Bedeutung zu, da sie die Dialyse durchführen und einen großen Gestaltungseinfluss haben.“

Über 3500 Nierenpatienten

DaVita betreut deutschlandweit in über 60 Dialysezentren über 3500 Nierenpatienten und beschäftigt 1500 Mitarbeiter. Das Bildungszentrum in Hann. Münden ging nach Angaben von Susann Lambrecht aus der Weiterbildungsstätte des Nephrologischen Zentrums Niedersachsen hervor, welches beim Betriebsübergang 2015 von DaVita erworben wurde. Der Lehrbetrieb läuft seit 1997. Circa 100 Teilnehmer werden pro Jahr qualifiziert. Für die nächste, zweijährige Weiterbildung zur Pflege-Fachkraft Nephrologie (DKG) mit Start im Januar 2019 liegen 15 Anmeldungen vor, berichtet Lambrecht. Für die Qualifizierung für die Medizinische Fachangestellte sind es 35 Anmeldungen.

Es besteht für Interessierte noch die Möglichkeit, sich unter folgender E-Mail-Adresse anzumelden: susann.lambrecht@ davita-dialyse.de.

Ausbau der Einrichtung

DaVita plant, die Bildungseinrichtung in Hann. Münden auszubauen, berichtet Susann Lambrecht, Leiterin des Bildungszentrums. Bei der Planung eines zentralen Schulungsortes in Deutschland habe sich Lambrecht für Hann. Münden stark gemacht: „Einmal, weil hier schon immer eine Dialysefachschule gelebt hat und zum anderen aus guten, geostrategischen Gründen. Hann. Münden liegt in der Mitte Deutschlands, ist geografisch aus allen Richtungen Deutschlands gut mit dem Zug zu erreichen. Darüber hinaus können wir den Teilnehmern in Hann. Münden eine adäquate Hotelsituation bieten – ohne Hamburg-, Berlin- oder Düsseldorf-Preise.“ Man habe nun Räume in der Bahnhofstraße angemietet, um sie in den kommenden Monaten umzubauen. Geplant sei, den Schulungsbetrieb im Bildungszentrum im Frühjahr beziehungsweise im Sommer kommenden Jahres am neuen Standort aufzunehmen und dort voraussichtlich monatlich Fach-Gäste und Teilnehmer aus ganz Deutschland für mehrere Tage für berufliche Weiterbildungen in Hann. Münden aufzunehmen.