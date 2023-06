Für das Sommerfest: Ehrenamtler bringen Wege zur Tillyschanze in Schuss

Tillyschanze

+ © Dr. Manfred Albrecht/Repro: Petra Siebert Norbert Offik, Bernhard Ruschinski, Markus Oberender und Wolfgang Fox sind einige der Ehrenamtlichen des Vereins, die Löcher mit Schotter aufgefüllt haben. © Dr. Manfred Albrecht/Repro: Petra Siebert

Die Schutz- und Fördergemeinschaft entfernte auf den Wegen zum Turm Pflanzen und füllte Schlaglöcher auf.

Hann. Münden – Der Zick-Zack Weg zur Tillyschanze wurde von Brombeeren und Brennnesseln frei geschnitten, am anderen Weg, entlang hinter dem Haus der Nationen, wurden die vielen Schlaglöcher mit Schotter aufgefüllt, nun steht dem Sommerfest der Schutz- und Fördergemeinschaft Tillyschanze am Samstag, 24. Juni, an der Tillyschanze nichts mehr im Weg. Besucher können den Veranstaltungsort bequem über beide Wege erreichen.

Jeweils zwei Tage benötigten Mitglieder der Schutz- und Fördergemeinschaft für die Arbeiten. Die Schlaglöcher sind in den Jahren durch das Befahren schwerer Forstfahrzeuge entstanden. Die Stadt hat zehn Tonnen Schotter zur Verfügung gestellt, acht Mitglieder haben die Arbeiten wie immer ehrenamtlich geleistet. Das Sommerfest beginnt um 11 Uhr.

Ein Shuttle fährt bis zum Abend regelmäßig von der Mühlenbrücke zur Tillyschanze und zurück. Während des Festes ist eine kostenlose Turmbesteigung mit Besichtigung des Eberlein- und Hochzeitszimmers möglich. Für die Kinder gibt es Aktionen wie Schatzsuche. Hierfür wurden zwölf Tonnen Sand angefahren, in dem die Kinder buddeln und nach Schätzen suchen können, die sie auch reichlich finden werden. Es wird empfohlen, kleine Schaufeln mitzubringen. „Wer noch Schätze in Schubladen liegen hat, kann diese gerne spenden“, so der Vorsitzende Dr. Manfred Albrecht.

Entweder in der Waldgaststätte Tillyschanze abgeben oder „Vor der Burg 19“, bei ihm persönlich. Die Jugendfeuerwehr wird wieder Geschicklichkeitsspritzen anbieten. Der 13-jährige Jan Malte Fischer hat mit seinem Großvater Günter Fischer in 60 Stunden 150 Holzschwerter aus Palettenholz gefertigt. Er selber möchte dafür nichts haben. „Ich werde ihm trotzdem eine Freude bereiten“, sagt Dr. Albrecht.

Für Interessierte wird vor Ort noch der Name in die Schwerter eingebrannt und diese werden dann gegen Spenden abgegeben, die dem Spendenparlament zufließen. Und wer möchte, wird auch noch zum Ritter geschlagen. Das Mütterzentrum stellt einen Spielerucksack zur Verfügung, da können sich die Kinder nach Herzenslust bedienen. Um 14.30 und um 15.30 Uhr kommt das Turmgespenst (Marie Anne Langefeld) ins Hochzeitszimmer und erzählt Gruselgeschichten.

Drinks vom Hugo-Cocktailwagen, Eis und Waffeln sowie Gegrilltes lassen weder Hunger noch Durst aufkommen. Am Grillstand helfen Menschen aus der Ukraine. „Alle Ukrainer sind herzlich zum Sommerfest eingeladen, um sie mal von den täglichen Sorgen abzulenken“, meint Dr. Albrecht. Für sie sind Speisen und Getränke frei, die Kosten werden vom Verein „Rock for Tolerance“ übernommen.

Am Abend, ab 20 Uhr bis open end heißt es „Rock am Turm“ mit der „Steven Stealer Band“, die jedes Sommerfest auf der Tillyschanze begleitet hat. Der Eintritt ist frei. Es wird empfohlen für den Rückweg Taschenlampen mitzubringen. Bandmitglied Jürgen Stieler (E-Gitarre und Akustikgitarre) vom Fachdienst Hochbau der Stadt Münden kann nicht nur Gitarre spielen, er hat die Restaurierung der Tillyschanze geleitet, in Zusammenarbeit mit dem Vereinsvorstand und den Mitgliedern. Dr. Albrecht bedauert, dass trotz eines Veranstaltungskalenders der Stadt, keine Absprachen untereinander bestehen. So seien an dem Samstag drei weitere Veranstaltungen, „zu denen wir uns gegenseitig Konkurrenz machen“.