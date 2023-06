Gastgeber ganz oben: Wiershausen siegt bei Pokalwettbewerben der Feuerwehr

Von: Per Schröter

Teilen

Bei den Pokalwettbewerben durfte sich die Einsatzgruppe aus Oberode über Platz drei freuen. © Privat

Die Freiwillige Feuerwehr aus Wiershausen hatte bei den selbst ausgerichteten Wettkämpfen allen Grund zu Feiern.

Hann. Münden – Riesenjubel herrschte am Samstag bei der Freiwilligen Feuerwehr aus Wiershausen. Bei den traditionell nach Heimberg-Fuchs durchgeführten Pokalwettwettbewerben, die von den Wiershäusern selbst ausgerichtet wurden und an denen sieben Einsatzabteilungen von Feuerwehren aus dem Mündener Stadtgebiet teilnahmen, landete das Team Wiershausen 1 ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Als wäre das nicht genug Grund zur Freude, holte sich die zweite Vertretung des Ausrichters gleich noch die Silbermedaille vor der Einsatzabteilung aus Oberode, die sich über Platz drei freuen durfte.

„Wir sind sowohl mit dem Ergebnis des Wettbewerbs als auch mit dem Ablauf des gesamten Tages sehr zufrieden“, freute sich Wiershausens Ortsbrandmeister Dominik Wahl nicht zuletzt über die vielen interessierten Zuschauer, die bereits vormittags schon interessiert die Jugendfeuerwehr-Wettbewerbe der Stadt Hann. Münden und der Gemeinde Staufenberg verfolgt hatten.

Feuerwehrübungen erfordern verschiedene Fähigkeiten

Acht Jugendgruppen waren zu der Übung angetreten, die in zwei Teile gegliedert ist: einen technischen und einen sportlichen. Wichtig dabei sind Teamarbeit, Geschick und technisches Verständnis. Der A-Teil der Übung besteht aus dem Aufbau einer Wasserversorgung, Anlegen von Knoten und dem Überwinden von verschiedenen Hindernissen. Aus Sicherheitsgründen darf die Übung – anders als bei den Erwachsenen– nur ohne Wasser durchgeführt werden.

Auch, wenn die Gruppe Sichelnstein/Nienhagen bei den Jugendfeuerwehr-Wettbewerben als Vierte das Podest knapp verpasste, gaben alle Beteiligten auch in diesem Jahr wieder ihr Bestes. © Per Schröter

Im sportlichen B-Teil müssen die Mädchen und Jungen einen 400-Meter-Staffellauf bewältigen. Dabei müssen ein Schlauch ausgerollt und Leitungen zusammengekuppelt, eine Feuerwehrleine zielgenau geworfen und ein Laufbrett überwunden werden.

Stolze Gewinner: Die gemeinsame Gruppe Nienhagen/Escherode holte sich bei den Jugendfeuerwehr-Wettbewerben den großen Siegerpokal. © Per Schröter

Mit 1381 Zählern die beste Gesamtpunktzahl und damit den Sieg sicherte sich dabei die gemeinsame Gruppe Escherode/Nienhagen. Platz zwei mit 1337 Punkten ging an die Gruppe Wiershausen/Lippoldshausen 2, Platz drei (ebenfalls 1337 Punkte) an Oberode/Hedemünden 2. (Per Schröter)