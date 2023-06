Geldautomat in Scheden wird abgebaut: Sparkasse und VR-Bank lehnen Anfrage ab

Von: Kira Müller

Der Betrieb des Schedener Geldautomaten wird Ende Juni eingestellt (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand dpa/lsw

Der Geldautomat der Sparkasse Göttingen wird zum 30. Juni abgebaut. Trotz Anträgen der Gemeinde Scheden zur gemeinsamen Weiterführung mit der VR-Bank.

Scheden – Der Betrieb des Geldautomaten der Sparkasse Göttingen in Scheden wird zum 30. Juni eingestellt. „Viele Bürger sprechen uns an, mit der Bitte, die Gemeinde möge sich für eine Weiterführung von Bargeldabhebungen einsetzen“, sagte Bürgermeister Karsten Beuermann dazu. „Wir haben konkrete Vorschläge gemacht, wie wir den Automaten erhalten könnten. Dazu haben wir Anfragen an die Sparkasse Göttingen und die VR-Bank gestellt“, so Beuermann.

In der Anfrage wurde vor allem der Verlust eines wichtigen Teils der Infrastruktur hervorgehoben: „Für die Geschäfte des täglichen Lebens wird auch in Zukunft weiter Bargeld benötigt und daher auch eine Versorgung durch Geldautomaten vor Ort. Eine gesicherte Bargeldversorgung stärkt das Gemeindeleben, fördert den örtlichen Einzelhandel sowie das ortsansässige Gewerbe“, heißt es. Der Geldautomat der VR-Bank in Scheden wurde bereits 2017 abgebaut.

Vorschlag: Sparkasse und VR-Bank sollen Geldautomaten gemeinsam betreiben

Der Vorschlag der Verwaltung war nun: eine Kooperation der Sparkasse Göttingen, der VR-Bank in Südniedersachsen und der Gemeinde Scheden zum Betreiben des Geldautomaten. Die Gemeinde wollte dabei einen gesicherten Raum mit Stromanschluss und DSL-Leitung zur Verfügung stellen und die Kosten dafür übernehmen. Die Geldinstitute sollten sich gemeinsam die anfallende Grund- sowie die Buchungsgebühren teilen.

Schließung von Filialen Die Umstrukturierung der Sparkasse Göttingen war bereits im Februar Thema bei der Bilanzpressekonferenz für das Geschäftsjahr 2022 (wir berichteten). Dabei wurde verkündet, dass bis zum 1. Juli acht Filialen geschlossen und zusätzlich Geldautomaten abgebaut werden. Davon sind im Altkreis Münden auch die Standorte Uschlag (Schließung Sparkassen-Filiale), Hedemünden (Umwandlung in SB-Zentrum) und Scheden (Abbau Geldautomat) betroffen.

Wie Beuermann auf der kürzlich abgehaltenen Ratssitzung im Dorfgemeinschaftshaus Meensen bekannt gab, lehnten die Sparkasse und die VR-Bank die Anfrage letztlich aber ab. Gründe dafür waren unter anderem die Gefahr durch Sprengungen und die sinkende Kundenfrequenz.

Sparkasse und VR-Bank äußern sich

Die Sparkasse Göttingen schrieb dazu: „Der Geldautomat in Scheden hat bei unserer Analyse eine unterdurchschnittliche Nutzungsquote ausgewiesen. In der Gesamtanalyse nahm er den 84. Platz von 91 Geldautomaten ein.“

Die VR-Bank hingegen äußerte sich: „Das Thema Sicherheit treibt uns derzeit um und bereitet uns sehr große Sorgen. In unseren Augen gibt es keine Möglichkeit, einen Geldautomaten einbruchsicher zu betreiben. [...] Leider haben diese Gefahren noch enorm zugenommen und deshalb halten wir es für einen mutigen Weg, in der heutigen Zeit neue Geldautomaten aufzustellen.

Wir haben die Entscheidung in unserem Haus getroffen, dieses aus Sicherheitsgründen nicht zu tun.“ Die Bargeldabhebung sei durch Automaten in Dransfeld und Hann. Münden aber gesichert und auch im Penny-Markt vor Ort in Scheden könne bis zu 200 Euro Bargeld bei einem Einkauf abgehoben werden.n (Kira Müller)

In Uschlag sammeln Einwohner derzeit Unterschriften, weil sowohl die Sparkasse als auch die VR-Bank ihre Filialen schließen wollen.