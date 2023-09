Gemeinsam wandert es sich besser: „Wandern mit andern“ in Laubach im September

Von: Per Schröter

Die Wanderschuhe können in Laubach am 17. September geschnürt werden. Es gibt drei Strecken mit verschiedenen Längen. © Henning Kaiser/dpa

Drei unterschiedlich lange Strecken können am 17. September beim gemeinsamen „Wandern mit andern“ begangen werden. Rund 500 Teilnehmer werden erwartet.

Laubach – Zusammen mit dem Kreissportbund (KSB) Göttingen-Osterode veranstaltet der TSV Werra Laubach am Sonntag, 17. September, die beliebte Wanderveranstaltung „Wandern mit andern“.

Die Laubacher sind in diesem Jahr einer von sechs Vereinen, die sich für die Organisation der Großveranstaltung angemeldet haben.

Parkmöglichkeiten am Sportplatz mit Shuttle-Service Der TSV Werra Laubach bedankt sich bei den Wandergruppen mit den meisten Teilnehmern mit Verzehr-Gutscheinen im Wert von 25, 20 und 15 Euro. „Natürlich hat uns das Parken von so vielen Gästen Kopfzerbrechen bereitet“, sagt Gaby Schuster, „denn wir dürfen mit gut 500 Teilnehmern rechnen.“ Eine Lösung sei gemeinsam mit der Stadt Hann. Münden gefunden worden. „Wir bieten am Laubacher Sportplatz und an den Marwiesen (an der Werra) ausgewiesene Parkmöglichkeiten an und ein Shuttle-Service bringt die Wanderer hoch ins Dorf und nach der Veranstaltung auch wieder zurück.“ So hoffe man, dass die Straßen in Laubach befahrbar bleiben und es nicht zu Staus oder anderen Verkehrsproblemen im Ort kommt. Wer könne, möge auf jeden Fall mit anderen Teilnehmenden Fahrgemeinschaften bilden.

„Eigentlich sollte das einer der Höhepunkte zu unserem 100. Geburtstag im Jahr 2020 sein“, sagt die TSV-Vorsitzende Gaby Schuster. Corona habe aber alle Pläne durchkreuzt und so wolle man die Veranstaltung jetzt nachholen. Am 17. September können sich alle Wanderbegeisterten in der Zeit von 8 Uhr bis 10.30 Uhr auf eine der drei ausgesuchten Wanderrouten begeben.

Drei Strecken bei „Wandern mit andern“ in Laubach

Von einer kurzen Strecke (6,8 Kilometer) über eine mittlere (9,5 Kilometer) bis hin zur weitesten Wanderung (14 Kilometer) ist für jeden etwas dabei. „Für die Teilnehmer sind auf den Strecken zwei Verpflegungspunkte geplant, wo es eine Erfrischung und die Möglichkeit zu einer Brotzeit gibt“, sagt Gaby Schuster.

Start und Ziel sei das Dorfgemeinschaftshaus in Laubach, wo die Wanderer registriert werden und anschließend wieder bei Essen und Trinken zusammenkommen.

„Der TSV wird an diesem Tag viele helfende Hände benötigen“, betont Schuster. Allein 40 Personen seien rund um das Dorfgemeinschaftshaus, den Sportplatz von Laubach und an den Verpflegungspunkten auf den Wanderstrecken im Einsatz. „Insbesondere auf die Laubacher Unterstützung setzen wir vom Organisations-Team“, sagt die Vorsitzende. „Wir bitten vor allem um Kuchenspenden, denn erfahrungsgemäß wird hiervon eine Menge gebraucht.“ Getränke und Bratwurst vom Grill würden ebenfalls angeboten. (Per Schröter)