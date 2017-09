Gerd Hujahn, Kandidat für den Landtag, SPD: Städte und Dörfer stärken

Landkreis Göttingen. Niedersachsen wählt am am 15. Oktober seinen neuen Landtag. Im Wahlkreis 16 Göttingen/Münden bewerben sich acht Kandidaten um einen Sitz im Landtag. Wir stellen sie vor.

Er ist ein Niedersachse durch und durch. Geboren in Verden, lange in Hannover gelebt und seit vielen Jahren wohnhaft in Lippoldshausen. „Das ist auch meine Heimat geworden“, sagt Gerd Hujahn.

Der Sozialdemokrat tritt als Direktkandidat im Wahlkreis 16 an und möchte seinen Parteifreund Ronald Schminke, der nicht mehr kandidiert, als Landtagsabgeordneter beerben. Der leitende Polizeibeamte, Personaldezernent der Polizeidirektion Göttingen, sähe den Einzug in den Landtag als Krönung seiner Berufslaufbahn an, sagt er unverblümt. 39 Jahre lang ist er im Polizeidienst, hat als Wachtmeister begonnen und es bis zum Polizeidirektor geschafft. Die ganze Ochsentour hat er durchgemacht, nebenbei in Hannover noch Sozialwissenschaften studiert. So etwas prägt.

Kein Wunder ist es da: Das Thema Polizei und eine entsprechende Reform der Behörde mit Anpassung an die derzeitigen Gegebenheiten mit drohenden Gefahrenlagen ist ihm besonders wichtig. Doppelte Strukturen beseitigen, Polizeipräsenz auf dem Land stärken, das ist an dieser Stelle sein Credo. Der Polizist als Ansprechpartner auf der Straße, so wie noch in Hann.Münden der Fall, sei unabdingbar.

Dass der 56-Jährige, der mit seiner Frau und Tochter in Lippoldshausen lebt, das Landleben genießt, nimmt man ihm ab. Die Dorfgemeinschaft ist sehr rege, und Hujahn als Ortsbürgermeister steht mittendrin. „Ich wollte immer, dass meine Tochter auf dem Land aufwächst“, sagt Polizist Hujahn, der die mitunter rauen Sitten des Stadtlebens in Hannover als Uniformträger genau kennengelernt hat.

Wenn es der Terminkalender zulässt, genießt er mit seiner Frau die sizilianische Lebensweise. Die Hujahns haben ein kleines Landhäuschen auf der italienischen Insel, 35 Kilometer vom Meer entfernt. Ganz beschaulich sei das in dem Dörfchen, sagt Hujahn, mit einem Tante-Emma-Laden, einem Bäcker, einem Winzer.

Kein Wunder, dass die mediterrane Lebensweise inspiriert. „Ich koche ganz gerne.“ Die italienische Küche ist vielfältig, „ich mache aber auch gerne mal einen Schweinebraten“. Sollte Hujahn in den Landtag einziehen, sei es dort für ihn wichtig, den ländlichen Raum zu stärken. Das gehe aber nur einher mit einem starken Oberzentrum Göttingen. Das Leben auf dem Land müsse lebenswert sein, dazu gehöre ein gut funktionierender öffentlicher Nahverkehr. Ein wichtiger Baustein, um nicht abgehängt zu werden.

Zur Person:

Gerd Hujahn (56) ist verheiratet und lebt mit Frau und Tochter in Lippoldshausen. Der Ortsbürgermeister ist Mitglied in mehreren Vereinen. In seiner Freizeit angelt er ab und zu, besitzt auch eine Streuobstwiese.

Drei Fragen an Hujahn:

Welches Buch hat Sie zuletzt gefesselt? Das Pubertier.

Bei welcher Musik entspannen Sie? Musik aus den 70er-Jahren.

Welches ist Ihr Lieblingsreiseland? Ich war oft in den USA, aber Sizilien.