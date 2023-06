„Stoff und Stöffchen“ in Hann. Münden schließt nach fast 20 Jahren

„Bye bye Stoff und Stöffchen“

+ © Petra Siebert Melanie Geerlings (links) und Melanie Tönnis (rechts) verabschiedeten sich von Beatrix Dreher, Monika Choryza und Diana Schönemann stellvertretend für alle Kundinnen von dem Geschäft. © Petra Siebert

Das Geschäft „Stoff und Stöffchen“ an der Burgstraße in Hann. Münden schließt nach fast 20 Jahren. Nach dem Abverkauf ist nun endgültig Schluss.

Hann. Münden – „Hello 2023, bye bye Stoff und Stöffchen, wir haben uns entschlossen, unsere Selbstständigkeit aufzugeben und den Laden zu schließen“. Diese Nachricht verbreitete sich zu Jahresbeginn in Hann. Münden wie ein Lauffeuer.

Hann. Münden: Geschäft an der Burgstraße schließt

Am Samstag (24.06.2023) war es dann so weit, da hieß es für die beiden Geschäftsführerinnen Melanie Geerlings und Melanie Tönnis endgültig Abschied nehmen von den vielen Kunden und dem Laden an der Burgstraße.

Doch so sang- und klanglos wollten die Stammkundinnen das Team nicht gehen lassen. Stellvertretend für 20 Stammkundinnen luden sie die beiden Geschäftsführerinnen zum Abendessen ins Ratsbrauhaus ein. Doch damit nicht genug, nach dem schönen Beisammensein am Abend bekamen Melanie Geerlings und Melanie Tönnis zwei Eintrittskarten für das Kammertheater und Café „dolce vita“ in Lauenförde, mit Büfett vor der Aufführung und Taschengeld.

Schließung war „Vernunftsentscheidung“

„Das lag uns sehr am Herzen, denn das Geschäft war nicht nur ein Laden, es sind dort tiefe Freundschaften entstanden“, sagt Diana Schönemann. „Die beiden haben nicht nur verkauft und beraten, sie haben auch nach Lösungen für die Kunden gesucht und diese auch gefunden“, ergänzt Beatrix Dreher. Dort sei der Kunde immer König gewesen und etwas Vergleichbares würde es nicht geben.

Gerne denken alle an die Nähkurse, in denen die meisten Verbindungen entstanden sind. Mit Tränen in den Augen fand der Abschied statt, doch das Versprechen, die Freundschaften weiterhin zu pflegen und am Leben zu erhalten, trösteten ein wenig.

Fast 20 Jahre haben die beiden Geschäftsführerinnen ihren Traumjob mit einem bescheidenen Gehalt gelebt. Das Aufgeben war eine Vernunftsentscheidung. Melanie Tönnis als Damenschneiderin und Melanie Geerlings als Textilingenieurin haben sich die zwei Jahrzehnte bestens ergänzt und ihre Kreativität ausgelebt. (Petra Siebert)

Einige Geschäfte in Hann. Münden haben in der vergangenen Zeit geschlossen. So der Schlüsseldienst Drebing, und „Betten Schnell“. Das ConiTech-Werk bleibt aber erhalten.