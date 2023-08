Großes Stadtfest in Hann. Münden für 2024 geplant

Von: Thomas Schlenz

Teilen

Archivbild: Hann. Münden von oben. Die Stadt an Fulda, Werra und Weser lockt wieder mehr Touristen an. © Christian Mühlhausen

Das Hann. Münden Marketing plant eine Veranstaltung im Juli 2024. Nach vielen Jahren, in denen kein Stadtfest stattgefunden hat, können sich die Besucher wieder auf ein vielfältiges Programm freuen.

Hann. Münden – Vom 19. bis 21. Juli 2024 plant die Hann. Münden Marketing GmbH (HMM) erstmals wieder ein großes Stadtfest in Hann. Münden. Wie die HMM mitteilte, soll sich das Fest über einen Großteil der Mündener Innenstadt erstrecken und diese drei Tage lang in eine vielfältige Erlebniswelt verwandeln, welche zum Feiern, Genießen und Entdecken einlädt.

Die Besucher erwarte ein facettenreiches Programm, das Kultur und Kulinarik, Livemusik und Attraktionen für die ganze Familie verbinde. Auf drei Bühnen soll ein vielfältiges Programm präsentiert werden, womit Einheimische, wie auch Gäste gleichermaßen begeistert werden sollen, hieß es.

„Nach vielen Jahren ohne Stadtfest freue ich mich, dass wir in Kooperationen mit Mündener Vereinen, Betrieben und der Verwaltung endlich wieder an ein großes Fest in Tradition der Altstadtfeste organisieren können“, wird Matthias Biroth, Geschäftsführer der Hann. Münden Marketing GmbH, zitiert.

Matthias Biroth Geschäftsführer HMM © Schnieder, Sarah

Auch Vereine sollen sich beteiligen können

An dem Fest sollen sich auch die Vereine aus der Dreiflüssestadt beteiligen können. Dafür soll es noch einen Abstimmungstermin geben (Hintergrund). Neben der Präsentation des aktuellen Planungstands, sollen hier auch erste Ideen und Beteiligungsaktionen diskutiert und besprochen werden.

„Ich bin gespannt auf die vielen interessanten Ideen und Vorschläge, die auf uns zukommen und freue mich auf ein gemeinsames Fest von Mündenern für Mündener und Gäste. Zusammen werden wir ein unvergessliches Wochenende schaffen“, so Matthias Biroth abschließend.

Das letzte Mündener Altstadtfest fand im Sommer 2012 in der Dreiflüssestadt statt. Damals wurde die Altstadt zur Festmeile, auf drei Bühnen wechselte ständig das Unterhaltungsprogramm. Damals wurden auch die Rosenfee und Rosenelfen gewählt. Die örtlichen Vereine gestalteten das Programm auf der Bühne an der Rotunde.

Davor war das Mündener Altstadtfest unter dem Namen Rosenfest bekannt. Vor der Corona-Pandemie hatte es in Hann. Münden zudem ein Fest mit dem Namen Hann. Münden Live gegeben. (Thomas Schlenz)

Termin im Rittersaal des Welfenschlosses Am 4. September 2023 ab 18.30 Uhr im Rittersaal des Welfenschlosses ein erster Austausch stattfinden. Dazu seien Vertreter aus allen Vereinen eingeladen. Wer keine Zeit habe, an diesem Termin teilzunehmen, oder Interesse an einem Verkaufsstand habe, könne seine Ideen vorab per Mail an veranstaltung@hann.muenden-marketing.de senden oder sich telefonisch melden: 0 55 41/7 53 41. Weitere Termine zur Absprache würden noch bekannt gegeben. tsz