Diskussion um Lehrschwimmbecken in Hann. Münden

Von: Thomas Schlenz

Das Lehrschwimmbecken in Hann. Münden ist dringend sanierungsbedürftig. (Symbolbild). © Fabian Sommer/dpa

Wie geht es weiter mit einer überdachten Schwimmmöglichkeit in Hann. Münden?

Hann. Münden – Zum Sanierungsplan der kreiseigenen Schwimmbäder, zu denen auch das Lehrschwimmbecken in der Drei-Flüsse-Realschule zählt, hat die SPD-Fraktion im Kreistag eine Anfrage gestellt, zu dem Antworten des Landrats vorliegen.

So liege dem Landkreis Göttingen seit dem Jahr 2019 ein erstes Konzept zur Sanierung der Lehrschwimmhalle der Drei-Flüsse-Realschule vor. Vor dem Hintergrund, dass es zeitgleich in Hann. Münden Überlegungen bezüglich eines Neubaus eines Hallenbades gegeben habe, habe sich der Landkreis Göttingen an einer seitens der Stadt Hann Münden beauftragten „Potentialanalyse“ beteiligt.

So habe sich der Landkreis entschieden, das Ergebnis dieser Potentialanalyse abzuwarten, um keine Fehlinvestitionen zu tätigen. In der Folge seien die Planungen der Sanierung der Schwimmhalle in Adelebsen vorangetrieben worden.

In der derzeitigen Prioritätenliste für eine Sanierung der kreiseigenen Bäder liegt die Drei-Flüsse-Realschule auf dem zweiten Platz hinter der Schwimmhalle Adelebsen, für die für das kommende Jahr 400 000 Euro an Planungsleistungen in den Kreishaushalt eingestellt worden seien.

Der Landkreis verweist außerdem auf unbesetzte Stellen, die eine Priorisierung von Baumaßnahmen erforderlich machten. So bänden die Großbauprojekte wie die Erweiterung des Schulzentrums in Duderstadt (aktuell 34,6 Millionen Euro), der Neubau des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Ebergötzen (25 Millionen Euro) sowie die Komplettsanierung der Sporthalle der BBS I Göttingen (6,9 Millionen Euro) neben den energetischen Sanierungen und den klassischen Aufgaben der Instandhaltung erhebliche Personalkapazitäten.

Letztendlich verweise man auch auf den Kreistagsbeschluss zu den Photovoltaikanlagen auf den kreiseigenen Dachflächen. Eine Umsetzung derartiger Maßnahmen werde neben den vorbenannten Maßnahmen nur „dosiert“ möglich sein, hieß es in der Antwort von Landrat Marcel Riethig auf die Anfrage der SPD-Fraktion. (Thomas Schlenz)