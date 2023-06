Baumstreit in Hann. Münden: Kritik an Container in Wallanlagen

Von: Thomas Schlenz

Teilen

Das Abstellen dieses Containers wird von Ratsherr Hartmut Teichmann kritisiert. © Hartmut Teichmann

In Hann. Münden gibt es Streit um einen Container in den Wallanlagen. Grünen-Ratsherr Teichmann dazu: Stadt hat Wurzeln der Bäume beschädigt

Hann. Münden – Ratsherr Hartmut Teichmann von den Grünen in Hann. Münden kritisiert den Umgang der Stadt mit den Wallanlagen. Rücksichtslos würden immer wieder die empfindlichen Wurzelbereiche belastet und mit schwerem Gerät befahren. So habe kürzlich ein Container direkt auf den Wurzeln eines Baumes gestanden.

Hann. Münden: Container an den Wallanlagen

„Die dadurch bewirkte Bodenschadverdichtung entzieht den Mikroorganismen die Lebensgrundlage, indem sie die erforderlichen Luftporen im Boden dauerhaft verdichtet, sodass sie die für den Baum notwendigen Nährstoffe nicht mehr aufbereiten können.“ Zudem könne ein verdichteter Boden kaum noch Regenwasser aufnehmen. „Der Baum wird durch den Luftmangel schleichend ersticken und zugleich verdursten“, kritisiert Teichmann.

Das Befahren und Belasten der Wurzelbereich sei zudem gemäß den anzuwendenden Normen strikt untersagt. Demnach sei der gesamte Bereich unterhalb der Baumkrone zuzüglich 1,5 Meter nach allen Seiten für das Befahren und Belastungen absolut tabu. „Obwohl ich schon mehrfach den zuständigen Bereichsleiter Herrn Liebrecht als auch den Stadtgärtner Herrn Honeck auf diese Problematik aufmerksam gemacht habe, ändert sich nichts“, so Teichmann weiter. Seiner Ansicht nach fehle es an Fachwissen im Umgang mit Bäumen. „Bei den Wallanlagen handelt es sich um ein Naturdenkmal, das unter besonderem Schutz steht. Geschädigte Bäume verursachen zudem künftig hohe Pflegekosten. Will man das wirklich“, so Teichmann.

Stadtverwaltung weist Kritik zurück

Die Stadt wies die Kritik zurück. Laut Auskunft des Fachdienstes Grünanlagen und Friedhofswesen wurde der Container dort abgestellt, um Rasenschnittgut zu laden. Der Baum sei dadurch aber nicht geschädigt worden, da der Container nur für kurze Zeit auf einem befestigten Weg gestanden habe. Dadurch seien keine Schäden entstanden. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schon seit Langem für dieses Thema sensibilisiert. Ihnen liegen unsere Bäume am Herzen“, teilte die Stadt Hann. Münden abschließend mit. (Thomas Schlenz)

Die Wallanlagen in Münden sind auch das Heim von Uhus.