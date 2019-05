Grundwasser um Hann. Münden sinkt ab

Der heiße Sommer im vergangenen Jahr zeigt noch immer negative Auswirkungen. Die Grundwasserstände um Hann. Münden sind teilweise deutlich gesunken.

Die Dürre führte 2018 zu einem „deutlichen Rückgang der Grundwasserstände“. Das ist eine der Kernaussagen des aktuell veröffentlichten Jahresberichts des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN).

Die Behörde geht in einem Beispiel auf die Gemeinde Jühnde ein. „Der Grundwassertiefstand 2018 lag im Durchschnitt minus 0,76 Meter unter dem langjährigen mittleren Grundwassertiefstand.“ Ein ähnliches Bild in Adelebsen. Der Grundwassertiefstand habe durchschnittlich minus 0,18 Meter unter dem langjährigen mittleren Grundwassertiefstand gelegen.

2018 seien die „verminderte Wasserführung“ in Flüssen und Bächen und Versorgungsengpässe beim Trinkwasser offensichtlich gewesen, schreibt Dr. Gunter Wriedt. Die vergangenen Jahre zeigten, dass sich die Grundwasserstände bei ausreichenden Niederschlägen aber rasch regenerieren könnten, so Wriedt. Die weitere Entwicklung werde daher stark von den künftigen Witterungsbedingungen abhängen.

Dass das vergangene Jahr so trocken wie selten war, wie der NLWKN hervorhebt, lässt sich auch an den Messdaten unseres Wetterexperten Prof. Kai Neumann aus Landwehrhagen ableiten. Der Trend der vergangenen zwei Jahrzehnte setzte sich demnach fort: Es wurde wärmer und trockener.

Insgesamt zeigt sich nach Einschätzung des NLWKN, dass im Jahr 2018 die Auswirkungen der Trockenheit deutlich ausgeprägter waren als in früheren Trockenjahren. So wurden die bisherigen Tiefstände aus den Trockenjahren 1996 und 1997 und 2015 in mehr als einem Drittel aller in Niedersachsen ausgewerteten Grundwassermessstellen unterschritten.

Wetterexperte Neumann sagt: „Die Niederschläge in der jüngeren Vergangenheit haben nicht zu einer strukturellen Beendigung der Trockenheit geführt.“