Händel-Festspiele: „Rollender Georg“ in Hann. Münden zu Gast

Von: Petra Siebert

Teilen

Der „Rollende Georg“, ein blauer Lastwagen der Händel-Festspiele machte Station in Münden, dort spielte das Ensemble Prisma Musik aus Händels Zeiten. © Petra Siebert

Der „Rollende Georg“ machte halt in Hann. Münden. Der blaue Lastwagen und die Musiker auf ihm sollen die Werbetrommel für die Göttinger Händel-Festspiele rühren.

Hann. Münden - Da staunten Passanten am Samstag (06.05.2023) nicht schlecht, als vom Kirchplatz Händel-Musik durch die Innenstadt von Hann. Münden schallte. Denn der „Rollende Georg“, ein blauer Lastwagen der Händel-Festspiele machte Station in Münden. Das Ensemble Prisma spielte Musik aus Händels Zeiten. Es waren auch englische Stücke dabei, denn in England hat der Komponist des Barocks zeitweise gelebt und ist auch dort gestorben.

Hann. Münden: „Rollender Georg“ spielt Musik von Händel

Mit „lass mich beweinen“, die Arie aus der Oper Rinaldo wurden die Zuhörer ins 17. Jahrhundert befördert. Die Leichtigkeit der Wassermusik, diese gehört mit zu den bekanntesten Kompositionen von Händel, animierte einige Passanten zu tänzerischen Bewegungen.

Mit dieser musikalischen Aktion wurde auf die Internationalen Händel-Festivals hingewiesen, die in diesem Jahr von 18. bis 29.05.2023 in Göttingen und der Region veranstaltet werden. Für Jochen Schäfsmeier, Intendant der Händel Festspiele Göttingen, ein Grund, die Besucher auf dem Kirchplatz zu begrüßen und auch noch ein wenig Werbung für das Festival zu machen. Am selben Mittag zog der „Rollende Georg“ noch weiter nach Hardegsen. (Petra Siebert)

Das Online-Portal Kulturis gibt einen Überblick über Kulturveranstaltungen in Südniedersachsen.