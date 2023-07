„Hätte mein Kind nie kennengelernt“: Siebeneinhalb Liter Blut retteten Janina Armbrust das Leben

Blutspenden

+ © Janina Armbrust Janina Armbrust aus Lippoldshausen mit ihrer wenige Stunden alten Tochter nach einer sechsstündigen Operation. © Janina Armbrust

Insgesamt 15 Blutkonserven bekam Janina Armbrust aus Lippoldshausen im Kasseler Klinikum, weil es bei der Geburt ihrer Tochter Komplikationen gab – das rettete ihr das Leben.

Lippoldshausen – „Ich erinnere mich noch daran, dass die Oberärztin zu mir sagte: ,Sehen Sie Frau Armbrust, deswegen ist Blutspenden so wichtig’.“

Seit diesem Tag im Januar hat sich Janina Armbrusts Einstellung zum Spenden verändert: „Ich habe ein anderes Gefühl zum Blutspenden entwickelt. Das ist nicht nur zum Spaß, man rettet damit wirklich Leben.“ Sie selbst hat bei der Geburt ihrer Tochter die Erfahrung gemacht, wie schnell solche Blutkonserven Leben retten müssen.

Dass es „so eskaliert“, damit hatte Janina Armbrust nicht gerechnet

Aufgewacht ist sie am Morgen des 5. Januars mit starken Blutungen. Da wusste sie: Es geht los. Nur noch wenige Stunden, dann würde sie ihre neugeborene Tochter in den Armen halten. Sie war sich ihrer Risikoschwangerschaft bewusst.

Da sie bereits zwei ihrer drei Kinder mit Kaiserschnitt auf die Welt gebracht hatte und „meine Gebärmutter schon sehr porös war“, musste auch ihr viertes Kind durch einen Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Doch, dass es „so eskaliert“, damit hatte sie nicht gerechnet.

Sie habe eine Periduralanästhesie (PDA), ein Betäubungsverfahren, das häufig bei Geburten eingesetzt wird, um die Schmerzen der Frauen zu lindern, bekommen, erinnert sie sich. Patientinnen sind dabei weitestgehend schmerzfrei, bleiben dennoch bei vollem Bewusstsein. Die Geburt ihrer Tochter sei im Kasseler Klinikum gut verlaufen, sie hat sie anschauen und halten können, bevor Ärzte die Neugeborene zur weiteren Untersuchung in einen Nebenraum brachten.

„Dann ist was passiert: Ich habe nur gehört, dass es auf der anderen Seite des Tuches unruhig wurde. Ein Pfleger hat mir noch auf den Arm geklopft und neben mir ist etwas auf den Boden geklatscht, wie als würde jemand ein Glas Wasser ausschütten. Was das war, weiß ich nicht, vielleicht Blut. Dann habe ich eine Vollnarkose bekommen“, erzählt Janina Armbrust.

15 Blutkonserven retteten ihr das Leben

Als sie nach sechs Stunden Operation und elf Blutkonserven dann auf die Intensivstation gebracht wurde, haben die Ärzte ihr erklärt, was passiert war. Sie hatte so starke Blutungen, dass im OP entschieden wurde, dass ihre Gebärmutter entfernt werden muss. „Das hat mir schlussendlich das Leben gerettet.“

Sechs Blutkonserven lagen im OP für Janina Armbrust bereit, da man schon mit Blutungen gerechnet hatte. Schlussendlich mussten ihr elf im OP und zusätzlich vier weitere auf Station gegeben werden, weil die Blutwerte noch nicht stabil waren – das waren insgesamt siebeneinhalb Liter Blut.

+ 15 Blutkonserven retteten ihr Leben. © Privat

Ihr Freund wurde währenddessen stationär aufgenommen, um sich um das Kind zu kümmern, „während ich ein paar Stockwerke tiefer auf Intensivstation lag“, so Armbrust. Noch immer ist es psychisch belastend für die 35-Jährige. Die Narben erinnern sie daran. Sie sei froh, dass sie in einem Klinikum war, in dem ausreichend Blut zur Verfügung gestanden hatte.

„Wenn ich aus dem Krankenhaus nie wieder gekommen wäre, könnte ich meine Kinder nicht aufwachsen sehen. Ich hätte meine Tochter nie kennengelernt“, sagt sie und wischt sich Tränen aus den Augen.

Sie wünsche jedem, dass im Fall der Fälle genug Blut zur Verfügung steht. Sodass man sicher in den OP komme, aber auch wieder sicher rauskomme. 15 Menschen sind für ihre Blutkonserven zum Blutspenden gegangen und haben ihr so das Leben gerettet. Deswegen hat sich Janina Armbrust entschieden, ihre Geschichte öffentlich zu machen. „Persönliche Schicksale berühren eher als ein Plakat“, sagt sie. Ihr ging es sehr schnell wieder gut. Fünf Tage nach dem Kaiserschnitt wurde sie wieder entlassen. „Ich war schon immer so – ich stehe wieder auf. Es geht ja weiter.“

Sommerblutspende im DGH Lippoldshausen

„Ich bin kein Plakatgesicht. Ich bin ein Mensch mit einem Schicksal und einer Geschichte“, sagt Janina Armbrust. Sie möchte Werbung machen und die Wichtigkeit des Blutspendens noch mehr hervorheben.



„Ich war schon selbst acht, neun Mal Blut spenden und würde es immer wieder tun“, sagt sie. Es wäre „egoistisch, nicht Blutspenden zu gehen“, so Armbrust. Man könne ein bisschen was von sich abgeben, wenn es einem anderen das Leben retten könnte – zusätzlich tue es auch dem eigenen Körper und der Seele gut. „Man bekommt ein gutes Gefühl, was Positives zu bewirken, Menschen zu retten.“

Ich bin dankbar um jeden Milliliter, der in meinen Körper gepumpt wurde.

Sie selbst habe drei Liter Blut verloren. „Ich will niemandem Angst machen, aber es kommt vor, bei Geburten, bei Unfällen oder im OP. Mein Schicksal dreht sich aber eben um die Schwangerschaft.“ Das Thema liege ihr am Herzen, damit die nächste Mutter, der das passiert, das gleiche Glück hat, genug Blut zu bekommen und ihr Kind kennenzulernen und großziehen zu dürfen.



In ihrer Heimat Lippoldshausen ist am heutigen Freitag im Dorfgemeinschaftshaus eine DRK-Blutspende-Aktion von 16 bis 19 Uhr. Janina Armbrust möchte jeden ermutigen hinzugehen. Man bekomme einen Checkup, ein Büffet und sei in besten Händen.



„Ich bin dankbar für die, die gespendet haben. Ich weiß zwar nicht, woher das Blut kam, aber das war wie ein zweiter Geburtstag für mich. Ich bin dankbar um jeden Milliliter, der in meinen Körper gepumpt wurde.“ (Kira Müller)