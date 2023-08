Häusliche Gewalt im Raum Hann. Münden: 70 Prozent weibliche Opfer

Von: Jenny Breiding

Teilen

Für viele gehört Gewalt zum Alltag: Fast alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer von häuslicher Gewalt © Maurizio Gambarini/dpa

Häusliche Gewalt an Frauen immer noch Schwerpunktthema, auch im Raum Hann. Münden. Im vergangenen Jahr fanden 105 Frauen und 131 Kinder Schutz und Unterkunft im Frauenhaus in Göttingen.

Landkreis Göttingen – Häusliche Gewalt ist immer noch ein Thema, das viele Frauen betrifft. Im vergangenen Jahr fanden 105 Frauen und 131 Kinder Schutz und Unterkunft im Frauenhaus in Göttingen, das berichtet Mitarbeiterin Stine Heintze. „Aus Hann. Münden haben wir vier Frauen und sieben Kinder mit insgesamt 190 Aufenthaltstagen aufgenommen“, sagt sie.

Frauenhäuser in der Region an der Kapazitätsgrenze

Sieben Frauen aus Münden hätten aus Sicherheitsgründen an andere Frauenhäuser weiter verwiesen werden müssen. Auch die ambulante Beratung dort ist möglich, es gibt eine direkte telefonische Erreichbarkeit an 365 Tagen im Jahr. 2022 fanden 867 ambulante Beratungen statt, darunter seien 50 Frauen aus Hann. Münden gewesen. Themen seien akute Partnerschaftsgewalt, Anträge nach dem Gewaltschutzgesetz, mögliche Aufnahme im Frauenhaus Göttingen und Sicherheitsgefährdung in Hann. Münden gewesen. In diesem Jahr habe das Frauenhaus bereits 73 Frauen aufgenommen. „Wir sind im Moment sehr ausgelastet und mussten in diesem Jahr auch schon Frauen abweisen“, sagt Heintze.

Auch die Polzeiinspektion in Göttingen erkennt das Problem. „Die Fallzahlenentwicklung im Kontext der Häuslichen Gewalt ist stetig ansteigend. 2022 wurden insgesamt 1215 Fälle im Kontext Häuslicher Gewalt bearbeitet“, heißt es in einer Pressemitteilung. 2021 seien es noch 1042 Fälle gewesen. Der Anstieg ließe sich vor allem auf eine Erweiterung des Begriffes zurückführen.

Häusliche Gewalt: Opfer in 70 Prozent der Fälle weiblich

So zählten seit August neben der partnerschaftlichen Gewalt (695 Delikte), nun auch familiäre Gewalt (349 Delikte) sowie Nicht-Opfer-Delikte (188 Delikte), wie der Diebstahl unter Familienangehörigen, zum Begriff der Häuslichen Gewalt, heißt es weiter. Die Thematik stehe im Fokus der Polizeiinspektion Göttingen, Häusliche Gewalt finde sich in der Schwerpunktsetzung der kriminalistischen Arbeit auch im Jahr 2023 wieder, teilt Kriminaldirektor Oliver Tschirner mit.

Die Opfer seien in 70 Prozent der Fälle weiblich, zudem habe es 2022 zwei Hochrisikofälle gegeben. „Ein Hochrisikofall ist immer dann anzunehmen, wenn sich Frauen und ihre Kinder subjektiv von (auch wiederholter) schwerer Gefahr beziehungsweise einer Tötung durch ihren (Ex-) Partner bedroht fühlen und den involvierten Behörden und Einrichtungen tatsächliche Anhaltspunkte für diese Bedrohung vorliegen“, heißt es von der Polizeiinspektion. (Jenny Breiding)

Dunkelziffer hoch Die Dunkelziffer ist hoch, vermutet Corinna Klaus-Rosenthal, Ansprechpartnerin für häusliche Gewalt im Bereich der Prävention bei der Polizeiinspektion Göttingen. „Die Beamten haben aber die Möglichkeit, den Gewaltausübenden bei einem Notruf mit einer Wegweisung für bis zu zehn Tage aus der Wohnung zu schicken“, sagt sie. Eine räumliche Trennung sei wichtig – im Nachgang werde den Frauen weitere Hilfe angeboten.