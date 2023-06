Hainbuche aus Werra geborgen: Umgestürzter Baum am Doktorwerder abtransportiert

Von: Kira Müller

In die Werra gestürzte Hainbuche wurde nach sechs Monaten geborgen: In kleineren Stücken musste der Baum aus dem Fluss auf einen Lastwagen verladen werden. © Kira Müller

Kurz vor Weihnachten ist eine mehrere Tonnen schwere Hainbuche am Doktorwerder in Hann. Münden in die angrenzende Werra gestürzt. Nun wurde sie geborgen.

Hann. Münden – Kurz vor Weihnachten ist eine mehrere Tonnen schwere Hainbuche am Doktorwerder in die angrenzende Werra gestürzt.

Aufgrund von Hochwasser musste der Bergungstermin zweimal verschoben werden – am Dienstag (27.6.2023) war es soweit: Die Bergungsarbeiten haben begonnen. Diese seien auf zwei Tage ausgelegt, erklärt Jürgen Liebrecht von den Kommunalen Diensten in Hann. Münden.

Kurz vor Weihnachten ist sie umgestürzt: Hainbuche auf dem Doktorwerder in Hann. Münden. © Petra Siebert

Noch nie ein Baum in Werra gefallen

Dass ein Baum in einen Fluss stürzt, komme sehr selten vor – meist fallen die Gehölze auf Straßen, wo sie einfacher abtransportiert werden können. „Dass ein Baum hier in den Fluss gefallen ist, hatten wir noch nie“, erklärt Liebrecht.

Begonnen haben die Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser (WSA) und die der Kommunalen Dienste um 8 Uhr am Dienstagmorgen. Zuvor war ein Industriekran aufgestellt worden.

Die Mitarbeiter des WSA haben die große Buche im Wasser in Stücke zerlegt. Der Grund: Ein größerer Kran, der mehr Gewicht tragen könnte, sei für die Alte Werrabrücke zu schwer gewesen. Von der gegenüberliegenden Seite auf den Baum zuzugreifen, sei wegen der Entfernung nicht möglich gewesen.

Stück für Stück wird die Hainbuche aus der Werra geborgen. © Kira Müller

So sei nur ein kleinerer Kran infrage gekommen, der auf den Doktorwerder gestellt werden könne. „Das Stück von der Wurzel bis zum Hauptstamm alleine wiegt schon um die sechs Tonnen“, erklärt Liebrecht. So wurden einzelne Stücke mit dem Kran an Land gehoben, dort in kleinere Teile zersägt und dann auf einen Lkw geladen und im Pendelverkehr von zwei Fahrzeugen abtransportiert.

Umgestürzte Hainbuche stand etwa 150 Jahre auf dem Doktorwerder

Damit die Mitarbeiter in einer Wassertiefe von etwa einem halben Meter den Baum zersägen konnten, wurde zuvor die Schleuse geöffnet, um Wasser abfließen zu lassen.

Stadtarchivar Stefan Schäfer schätzt, dass die Hainbuche bereits seit ungefähr 150 Jahren an diesem Platz auf dem Doktorwerder stand. Die Hainbuche sei zwar regelmäßig durch einen externen zertifizierten Baumkontrolleur begutachtet worden, dennoch durch Wind zum Umsturz gebracht worden. Dabei riss sie einen Teil der Stützmauer und der Zaunanlage mit. Diese werde nach der Bergung wieder aufgebaut, so Liebrecht.

Bergung zweimal verschoben Die Hainbuche stürzte kurz vor Weihnachten in die Werra. Die Stadt Hann. Münden ist Pächterin von Teilflächen des Doktorwerders, der sich im Eigentum des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes befindet. Deswegen wurde der Baum gemeinsam geborgen. Zuerst war ein Termin im Januar angesetzt worden. Dieser musste aber aufgrund von hohem Wasserstand verschoben werden. An einem späteren Termin war Hochwasser ebenfalls der Grund einer Verschiebung.

Die Pflanzung eines neuen Baumes sei an diesem Standort nicht geplant. Es solle aber einen Ersatz geben, der an anderer Stelle, weiter entfernt vom Ufer, geplant sei. „Den Standort stimmen wir noch mal mit den zuständigen Fachleuten ab.“ (Kira Müller)