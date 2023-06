Halbes Jahr Mehrwegpflicht: Plastikalternativen werden in Hann. Münden gut angenommen

Von: Kira Müller

Das Recup-System wird bei vielen Restaurants, Bistros und Café angeboten. © Arno Kohlem/Bäckerei Apel

Seit einem halben Jahr gilt für Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen zum Mitnehmen anbieten, die Mehrwegpflicht. In Hann. Münden haben sich die Produkte bewährt.

Hann. Münden – Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen zum Mitnehmen anbieten, sind seit Januar dieses Jahres verpflichtet, ihre Produkte in Mehrwegverpackungen anzubieten. Diese Regelung ist jetzt seit einem halben Jahr in Kraft – in der Region wird das Angebot der Mehrwegverpackungen gut angenommen.

Tino Einecke vom Mündener Ratsbrauhaus erklärt, dass sich das Mehrwegsystem „sehr bewährt hat“. „Wir haben ausschließlich das Rebowl-Pfandsystem“, sagt Einecke. Sprich: Weder im Ratsbrauhaus, noch in ihrer Kantine in Hedemünden, werde Einwegplastik für den Außerhaus-Verkauf genutzt. „Es muss so einfach sein, wie eine Kiste Cola zu kaufen. Sonst werden die Leute abgeschreckt“, sagt Einecke.

Viele seien aber offen für die Änderung und sehen das Konzept als eine gute Sache an. Dafür müssten das System und der Gedanken dahinter aber erklärt werden. Die Mehrwegpflicht habe sich vor allem in der Kantine positiv auf die Müllproduktion, aber auch aufs Finanzielle ausgewirkt.

Rebowl: Kantine in Münden spart 2000 Plastikverpackungen ein

Bereits nach dem vierten Gefäß, das an einem Tag ausgegeben werde, lohne sich das System. „In der Kantine haben wir bestimmt 2000 Plastikschalen eingespart“, schätzt Einecke. „Für uns war es eine sehr gute Entscheidung, wir können das System nur empfehlen“, resümiert er. Zwar seien dort noch große Lücken, da viele die Mehrwegsysteme noch nicht kennen würden, aber das werde sich hoffentlich in der nächsten Zeit noch etablieren.

Das Café Zimt&Zucker an der Werrabrücke verzichtet derzeit noch vollständig auf Mehrwegoptionen. Das sagt Mitarbeiterin Hella Warmuth. „Wir haben noch zu wenig Nachfrage für Essen und Trinken außer Haus“. Derzeit sei die Regelung, ein Tablett mit Geschirr mitzugeben.

„Viele wollen in der Sonne sitzen, da geben wir ihnen ein Tablett mit, das klappt sehr gut“, sagt Warmuth. Die Kunden geben dieses dann einfach wieder zurück. „Die Menschen sind dankbar. Auf richtigem Geschirr zu essen ist auch viel schöner.“

Größtes Mehrwegsystem Deutschlands Essen und Getränke zum Mitnehmen ohne Einwegmüll ist die Mission von Recup und Rebowl. Mehr als 21 000 Gastronomen sind bereits Teil des deutschlandweit größten Mehrwegsystems, das Mehrwegbecher und -deckel sowie Mehrwegschüsseln anbietet. Restaurants, Kantinen und Kioske können die Behälter bestellen und gegen Pfand ausgeben. Eine Rebowl kann nach Aussage des Unternehmens bis zu 500 Einwegverpackungen ersetzen. Weitere Infos unter recup.de.

Seit 1. Januar müssen Kunden die Wahlmöglichkeit zwischen Einweg- und Mehrwegverpackungen haben. Dabei darf die Option der Mehrwegverpackungen keine Nachteile aufweisen. Sie dürfen gegen Pfand ausgegeben werden, das bei Rückgabe ausgezahlt wird. Von der Pflicht ausgenommen sind Geschäfte, in denen maximal fünf Beschäftigte arbeiten und die eine Ladenfläche von weniger als 80 Quadratmetern haben. (Kira Müller)