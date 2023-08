Hann. Münden: 33-Jähriger zeigt Flagge mit Hakenkreuz

Von: Jens Döll

Teilen

Die Polizei sucht vier Unbekannte, die am Montagabend, 24. Juli, einen Drogeriemarkt in Borken überfielen. © Rolf Vennenbernd

Die Polizei in Hann. Münden ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Ein 33-Jähriger hat am Samstag in der Innenstadt während einer Veranstaltung eine Hakenkreuzflagge gezeigt.

Hann. Münden – Am Rande des Schützenausmarsches am vergangenen Samstag (19.08.2023) hat ein 33 Jahre alter Mann in der Innenstadt von Hann. Münden eine Hakenkreuzfahne gezeigt. Das berichtete die Polizei am Montag. Die verbotene Flagge wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Hann. Münden: Mit Hakenkreuzflagge über der Schulter in der Innenstadt

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, während die Schützen mit Marschmusik in Richtung der Fußgängerzone zogen. Als der Aufzug gegen 18 Uhr in der Ziegelstraße an dem 33-Jährigen vorbeiging, legte sich der Mündener nach derzeitigem Stand der Ermittlungen die Fahne über die Schultern und präsentierte sie deutlich sichtbar. Als er Polizisten erblickte, verstaute er die Flagge in seinem Rucksack. Gegen den 33-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. (Jens Döll)