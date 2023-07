Abschluss der Berufseinstiegs- und -fachschulen an den BBS Münden 

„Ich bin überzeugt, dass Sie es schaffen“

Sie alle haben den Start ins Berufsleben oder einer weiterführenden Schule geschafft.

Ihren Abschluss feierten die Schüler der Berufseinstiegs- und -fachschulen an den BBS Münden.

Gimte – Mit Gratulationen, vielen guten Wünschen, und Ratschlägen für die Zukunft wurden vor Kurzem die Absolventen der Berufseinstiegs- und -fachschulen der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Hann. Münden verabschiedet.

BSS Münden: Schüler der Berufseinstiegs- und -fachschulen verabschiedet

Schulleiter Markus Keuneke machte deutlich, dass der Abschluss ein wichtiger Schritt ins Berufsleben oder für eine weiterführende Schulform sei. Er sei sicher, dass erste Ängste und Befürchtungen schnell verschwinden und sich Spaß an der Ausbildung einstellt. „Wir haben Ihnen die notwendigen Tugenden, die für ein Berufsleben äußerst wichtig sind, mit auf den Weg gegeben“, sagte er in seiner Ansprache. Er betonte, wie wichtig Teamarbeit in den Unternehmen ist. „Beherzigen Sie noch einen Rat“; so der Schulleiter. „Lassen Sie in Ihren zukünftigen Lehrbetrieben Ihre Handys in den Taschen oder Schubladen. Und glänzen Sie nicht mit Abwesenheit, das sorgt bei Ihren zukünftigen Chefs für Unverständnis“. Zum Ende seiner Rede sprach er allen Mut zu mit den Worten, „egal welchen Weg Sie einschlagen, ich bin überzeugt, dass Sie es schaffen“. Und: „Wir brauchen Sie auf dem Arbeitsmarkt“.

+ Auszeichnungen für besondere Leistungen oder außergewöhnliches Engagement gingen an: Sören Abel (zweiter von links), David Caspari (vierter von links) mit Klassenlehrer Klaus Uszkurat (dritter von links), Nour Daboul (siebente von links) mit Klassenlehrerin Heike Roth (fünfte von links), Gabriel Matschulat (sechster von links), Mohammad Al Zyab (neunte von links) mit Klassenlehrer Carsten Huber (achte von links), Julia Friedrich (siebente von rechts), Amy-Lee Krüger (vierte von rechts) mit Klassenlehrerin Silke Greinert (sechste von rechts), Luca Becker (fünfter von rechts) mit Klassenlehrer Sebastian Theuser (dritte von rechts), Burcu Sönmez (zweite von rechts) mit Klassenlehrerin Andrea Laake (rechts), links Fachlehrer Michael Meisenzahl. © Petra Siebert

Auch Koordinator Martin Wilksch sprach den jungen Menschen Mut zu und nannte den Abschluss einen wichtigen Meilenstein für die berufliche und schulische Ausbildung. „Sie haben ein Jahr lang gekämpft und gelernt. Sie werden auf dem Arbeitsmarkt gebraucht, denn es herrscht Fachkräftemangel“. Die Schule hätte die nötigen handwerklichen Techniken vermittelt, zum Beispiel der Umgang mit Werkzeugen, Maschinen und Materialien. Wilksch machte noch deutlich, dass Entschlossenheit und Willenskraft für jede Ausbildung wichtig sind. Er ermunterte die Absolventen, sich anzupassen, Respekt walten zu lassen und neues Wissen zu erlernen. Die musikalische Umrahmung der Abschiedsfeier gestaltete Christian Möller am Klavier, begleitet mit Gesang von Mirella Fenske. (Petra Siebert)