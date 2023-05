Ab aufs Fahrrad: Stadtradeln startet am 4. Juni in Hann. Münden

Von: Jens Döll

Stadtradeln ab Sonntag: Das Bild zeigt eine radfahrende Familie an der Kasseler Schlagd. © Hann. Münden marketing

Das Stadtradeln startet am 04.06.2023 wieder in Hann. Münden. Auch die Stadtverwaltung wird wieder ein Team aufstellen.

Hann. Münden – „Auf die Räder, fertig, los!“ heißt es wieder in Hann. Münden. Ab Sonntag, 04.06.2023, nimmt die Stadt wieder an der bundesweiten Aktion Stadtradeln teil. Das berichtet Stadtsprecher Mathias Simon.

Hann. Münden: Stadtradeln auch in diesem Jahr wieder

Das Ziel: In Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad fahren und Kilometer sammeln – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Mitradeln lohne sich insbesondere in diesem Jahr gleich dreifach: Wer für ein gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, stärke sowohl die Gemeinschaft als auch die eigene Gesundheit und schone dabei das Klima.

Um das Ganze innerhalb der Stadt noch spannender zu machen, wird das Stadtradeln mit einem Wettbewerb verknüpft. „Wer hat nach Ablauf der Stadtradeln-Aktion am 24.06.2023 insgesamt die meisten Kilometer auf den Tachos?“, sei die Frage, so Stadtsprecher Simon. Die Radfahrer können innerhalb ihres Teams noch sogenannte „Unter-Teams“ gründen und dann in ihrer Gruppe gegeneinander in den Wettbewerb treten.

Ein Team, das aus der Dreiflüssestadt teilnehmen wird, heißt es in der Mitteilung, sei das „Team Stadtverwaltung“. Auch in den vergangenen Jahren gab es das Stadtradeln bereits in Münden und im Landkreis Göttingen. Im Jahr 2022 hatten die meisten Kilometer aller Teams das Grotefend-Gymnasium in Hann. Münden (24 273 Kilometer) und die Georg-Christoph-Lichtenberg Gesamtschule in Göttingen-Geismar (18 171 Kilometer) zurückgelegt, hieß es damals von der Kreisverwaltung in Göttingen.

App für Teilnehmer von Stadtradeln verfügbar

Im deutschlandweiten Vergleich lagen Landkreis und Stadt Göttingen damals auf dem 89. Platz, heißt es in der Mitteilung des Landkreises. Deutschlandweit hätten sich im vergangenen Jahr 2525 Kreise und Städte mit 672 000 Radfahrern beim Stadtradeln angemeldet.

Wer seine zurückgelegten Kilometer nicht auf der Internetseite eingegeben möchte, kann die kostenfreie Stadtradeln-App nutzen: Teilnehmer haben dort die Möglichkeit, die gefahrene Strecke über GPS zu „tracken“ (nachzuverfolgen) und damit direkt ihrem Team und ihrer Stadt oder Gemeinde gutzuschreiben, so der Landkreis.

In der Ergebnisübersicht sei auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen. Im Team-Chat können sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegenseitig anfeuern, heißt es in der Mitteilung. (Jens Döll)

Land fördert Aktion Das Land Niedersachsen fördert die Teilnahme an der Aktion des Klimabündnisses, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Hann. Münden. Die Stadt Hann. Münden und der Landkreis Göttingen nehmen in diesem Jahr zum achten Mal an der Aktion teil. Interessierte erhalten weitere Informationen zur Aktion „Stadtradeln“ bei Hann. Münden Marketing, Tel.: 0 55 41/7 53 41 oder E-Mail goetz@hann.muenden-marketing.de.