Baugenehmigung für Altes Pfarrhaus da - Arbeiten schreiten voran

„Ich gehe mit dem Umbau volles Risiko“

Das Dach ist frisch gedämmt und neu eingedeckt: Günther Bokemeyer hat mit dem Alten Pfarrhaus große Pläne. Bis die Baugenehmigung da war, dauerte es nahezu zwei Jahre.

In Hann. Münden wird fleißig am Alten Pfarrhaus gearbeitet. Das Haus wird saniert, eigentlich sollten die Arbeiten schon längst abgeschlossen sein.

Hann. Münden – Es geht voran im Alten Pfarrhaus am Kirchplatz in Hann. Münden. Lange Zeit war Stillstand. Nun hat Besitzer Günther Bokemeyer die Baugenehmigung für sein Projekt.

Lange Wartezeiten für die Genehmigungen beim Amt des Landkreises sowie Abstimmungen hatten dazu geführt, dass er seinen selbstgesetzten Zeitplan nicht einhalten konnte. Eigentlich, so war seine Aussage, sollte das „stattliche Gebäude in bester Mündener Lage“ bis Juli 2022 bezugsfertig sein. „Dass es so lange dauert, fast zwei Jahre mit Planung und Genehmigung, hätte ich nicht gedacht“, sagt Bokemeyer, der aus Ostfriesland stammt.

Hann. Münden: Fachwerkhaus am Kirchplatz wird saniert

Zusammen mit seiner Frau hat er das Gebäude Anfang 2021 gekauft. „Ich habe mich direkt in das Haus und in Hann. Münden verliebt“, sagt er. Bokemeyer kennt sich aus, er war lange selbstständig in der Baubranche, hat viele alte Häuser saniert. Was er genau für das etwa 500 Jahre alte Haus gezahlt hat, darüber hüllt er den Mantel des Schweigens. Auch, ob seine Kalkulation, dass etwa 600 000 Euro in die Sanierungen fließen, noch haltbar ist, möchte er nicht sagen.



Die Sanierung und Dämmung des Daches schreiten voran. Beim Alten Pfarrhaus gegenüber von St. Blasius wird wieder fleißig gearbeitet.

Nur so viel: „Die Bauzinsen sind gestiegen, um etwa dreieinhalb Prozent, auch das Material war in der Spitze 25 Prozent teurer.“ Nun, da die Genehmigung da ist, möchte er „Gas geben“. Momentan laufen die Arbeiten an dem Dach, Bokemeyer hofft, dass diese bald abgeschlossen sind. Zudem tut sich im Inneren viel.



Beispielsweise wurde ein Treppenabgang zu einem Gewölbekeller freigelegt. „Wir haben den Kellerboden um 60 Zentimeter tiefer gelegt.“ Bokemeyer plant, diesen später einmal als Eventlocation zu nutzen. Zudem wird die Höhe der Stockwerke im Hinterhaus zum Teil geändert, auch soll ein Fahrstuhl eingebaut werden, der die Stockwerke barrierefrei erreichbar macht.



An Bokemeyers Planung hat sich nichts geändert. In den beiden untersten Geschossen sollen Geschäftsräume entstehen.

In den oberen drei Stockwerken soll Wohnraum geschaffen werden, davon soll eine Wohnung zweigeschossig sein.

„Ich bin ein Optimist“

„Ich bin Optimist. Wenn man das nicht ist, sollte man kein Fachwerkhaus sanieren“, sagt Günther Bokemeyer, der zusammen mit seiner Frau das Alte Pfarrhaus am Mündener Kirchplatz gekauft hat und nun saniert. Lange haben sie auf die Baugenehmigung gewartet, nun geht es in großen Schritten voran. Wann die Arbeiten abgeschlossen sein sollen, dazu will der gebürtige Ostfriese nichts sagen.

Im Inneren sind Arbeiter zahlreicher Firmen beschäftigt, das Gebäude komplett zu entkernen oder zu „entbeinen“, wie Bokemeyer sagt. Das Schöne am Fachwerk sei, dass Balken und auch der Lehm aus Decken und Wänden wiederverwertet werden kann. So dienen ehemalige Deckenbalken jetzt als Wandstützen. Zahlreiche neue Balken mussten eingezogen werden, beispielsweise im Erdgeschoss. Auch wurde der alte Lehm aus den Decken gekratzt, Feuerschutzplatten eingesetzt, und das Ganze wieder mit Lehm verkleidet. Um die Stockwerke besser erreichbar zu machen, wurden im hinteren Teil des Gebäudes Stufen entfernt und der Boden auf dieselbe Ebene gebracht. Ebenso werden im ganzen Haus die Deckenhöhen angepasst.

Der tiefergelegte Keller war bereits beim DKKD-Festival zu besichtigen.

Groß sind die Pläne, die der Bauherr mit dem 500 Jahre alten Haus hat. Es sollen Wohn- und Geschäftsräume entstehen, im freigelegten Keller soll eventuell eine Eventlocation entstehen. „Die Wohnungen brauchen Licht“, so Bokemeyer. So sind Wintergärten und Gauben geplant, alles in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz. Es soll attraktiver Wohnraum in den drei oberen Geschossen geschaffen werden.

Haus in Hann. Münden soll energieeffizient gedämmt werden

Um die Energiebilanz des stattlichen Baus aufzuwerten, setzt Bokemeyer auf eine Aufsparrendämmung aus Holzweichfaserplatten. „Diese liegt wie eine Jacke ums Haus. Im Sommer sind die Räume kühl, im Winter angenehm warm.“ Zudem seien die Platten, die aus Holzresten gemacht sind, mit einer guten Energiebilanz versehen. „Wir wollen bauen wie früher, mit modernen Materialien.“ Auch im länglichen Hinterhaus soll Wohnraum entstehen, momentan hat Bokemeyer dort sein Baubüro und Materiallager.

In Hann. Münden habe er sich direkt in das Alte Pfarrhaus verliebt. Anfang 2021 wurde der Kauf besiegelt, es gingen laut Bokemeyer längere Verhandlungen mit der Erbengemeinschaft voraus, da die Eigentümer des Hauses gestorben waren.

Ursprünglich wollte der Bauherr die Arbeiten im und am Haus im Juli 2022 abgeschlossen haben. Doch die Dauer des Bauantrags und die Abstimmung mit anderen Behörden habe sehr lange gedauert. So sei zum Beispiel der Brandschutz ein großes Thema gewesen. „Nun geben wir Gas“, sagt Bokemeyer. Nach den Dacharbeiten soll die Fassade saniert werden.

Zudem sollen neue Fenster eingebaut werden. „Ich möchte mich für die gute Zusammenarbeit mit der Firma Grünewald bedanken“, hebt er hervor. Auch den Arbeitern in anderen Gewerken gilt sein aufrichtiger Dank.

Preis dem DKKD-Festival 2022 in Hann. Münden

Der Innenausbau im Alten Pfarrhaus geht voran.

„Wir haben eine sehr gute Lage in Hann. Münden“, so Bokemeyer über das Haus, das den ersten Platz beim Publikumspreis des letztjährigen Denkmal-Kunst-Kunst-Denkmal-Festivals (DKKD) errang. Ausgezeichnet wurde die Ausstellung „Frauenzimmer“ der beiden Künstlerinnen Eva Lieding und Charlotte Schütz. Sie stellten ihre Werke während des Kunstfestivals im Erdgeschoss des Pfarrhauses aus. Auch der Keller konnte besichtigt werden.

Der Begriff „Frauenzimmer“ habe immer wieder seine Bedeutung verändert, habe aber immer „eine Festschreibung der Frauenrolle in der männlichen geprägten Gesellschaft ausgedrückt“, heiß es von den Künstlerinnen beim DKKD.

„Ich gehe mit dem Umbau volles Risiko“, sagt der Bauherr. Seit seinem 25. Lebensjahr kauft und saniert er Immobilien. Er war lange selbstständig in der Baubranche beschäftigt. „Ich liebe es einfach, zu bauen“, fügt der gebürtige Ostfriese hinzu. (Jens Döll)