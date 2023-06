Raum Hann. Münden: Unwetter fegt über Altkreis - Bäume entwurzelt und Keller unter Wasser

Von: Jens Döll

Ein Unwettereinsatz am Donnerstag: Auf der Kreisstraße 205 zwischen Jühnde und Meensen lag ein Baum auf der Straße. © Feuerwehr Samtgemeinde Dransfeld

Ein weiteres Unwetter traf den Altkreis Münden am Donnerstag. Es gab zahlreiche Feuerwehreinsätze. Der genaue Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Altkreis Münden - In nicht einmal 24 Stunden traf das zweite Unwetter den Altkreis Münden. Am Donnerstag (22.06.2023) fegte am Nachmittag und frühen Abend ein Sturm über die Region. Wie groß der Schaden ist, das wird im Augenblick gerade aufgenommen.

Die Feuerwehr in Staufenberg, so deren Sprecher Philipp Vogeley, sei zu etwa 30 Einsätzen ausgerückt. Die Schwerpunkte hätten dabei in Speele und Spiekershausen gelegen, beides Ortschaften an der Fulda. Bereits im Vorfeld wurde eine Führungsstelle zur Entlastung der Einsatzleitstelle in Göttingen eingerichtet.

Hann. Münden: Straße in Oberode wird zum Fluss

Auch in Hann. Münden rückte die Feuerwehr aus, es wurde von gefluteten Kellern berichtet. Am Tanzwerder bildeten sich auf der Straße große Wasserlachen. Die Straße an der Schmiede im Ortsteil Oberode war zu einem Fluss geworden, berichtet uns ein Anwohner. Auch auf der Ilksbachstraße im Ortsteil Lippoldshausen sammelte sich das Wasser.

Die Straße An der Schmiede in Oberode (Ortsteil von Hann. Münden) wurde zum Fluss. © Kurt Köhler

In der Samtgemeinde Dransfeld rückten die Feuerwehr am Donnerstagabend zu mehreren Einsätzen aus. Das berichtet Feuerwehrsprecher Matthias Freter. Beim Unwetter am Mittwoch (21.06.2023) wurde die Samtgemeinde verschont. Folgende Einsätze teilt Freter für Donnerstag unserer Zeitung mit:

Dransfeld: 30 Feuerwehrleute im Einsatz

In Dankelshausen an der Großen Straße wurde ein Baum auf Straße gemeldet. Um 17:41 Uhr wurde in Jühnde alarmiert. –Auf der Kreisstraße 205 zwischen Jühnde und Meensen lag ein Baum auf Straße.

Einen weiteren Einsatz in Dankelshausen gab es gegen 18.05 Uhr. Auf der Kreisstraße zwischen Dankelshausen und Scheden lagen Äste. In Barlissen, auf der Landesstraße 564 Dahlenrode nach Mariengarten, wurden gegen 18.10 Uhr mehrere Bäume und Äste auf der Straße gemeldet. Es waren insgesamt 30 Feuerwehrleute im Einsatz.

Wasser sammelte sich auf der Straße am Tanzwerder in Hann. Münden. © Jens Döll

Auch in der Samtgemeinde richteten die Feuerwehren laut Freter bereits im Vorfeld eine Führungsstelle im Feuerwehrhaus Dransfeld zur Entlastung der Einsatzleitstelle ein.

Göttingen: Glimpflich davon gekommen

Die Region Göttingen kam bei dem schweren Unwetter am Donnerstag (22.06.2023) bis gegen 21 Uhr vergleichsweise glimpflich davon, obwohl zwei Gewitterfronten über die Uni-Stadt gezogen waren. In Kassel und anderen Teilen Nordhessens tobten schwere Unwetter, es wird von schweren Schäden berichtet. (Jens Döll)

