Tag für Tag und Stein um Stein wächst die bunte Kette in Hann. Münden am Weserstein weiter.

Hann. Münden – Tag für Tag und Stein um Stein wächst die bunte Kette weiter. Der Weserstein ist dieser Tage ein Ausflugsziel für viele Spaziergänger, Kunstfreunde und Steinsucher geworden, die die kleinen handbemalten Kunstwerke bewundern. Die bunte Steinkette wurde durch die Facebook-Gruppe „HMÜ-Steine“ ins Leben gerufen und begeistert nun Menschen weit darüber hinaus, online und offline.

Spaziergänger bleiben stehen, um die Steine zu betrachten, und laufen die Kette ab. Über 20 Meter und 450 Steine sind innerhalb von einer Woche gelegt worden. Zu den aufmunternden Wünschen wie „Bleib gesund“, „Alles wird gut“, „Freude“, „Hoffnung“, und „Danke“ reihen sich Tiere, Blumen, Ostereier und einige aufwendige Bilder ein. Neben Zeichnung von Coronaviren liegen bekannte Figuren, wie Max und Moritz oder die Maus und der Elefant aus dem Fernsehen.

+ Aufwändige Kunstwerke sind in der Reihe zu finden. © Kim Henneking

Die Idee für die Steinkette hat Mandy Arbinger in die Facebook-Gruppe eingebracht. Die 43-Jährige hatte ähnliche Aktionen in anderen Städten beobachtet, sagt sie. „Für Hann. Münden ist das eine tolle Sache, weil wir ja den Weserstein haben.“ In der Steingruppe stieß der Vorschlag auf Zustimmung. Hann. Mündens Gästeführerin Marie Anne Langefeld hat sich kurz entschlossen der Sache angenommen, einen Text verfasst und Plakate in der ganzen Stadt verteilt. Die Sparkasse habe den Druck der Blätter übernommen.

Am 7. April legten die beiden Frauen dann den Startstein und einen Stein mit Mündener Wappen an den Weserstein an.

+ Viele der bunten Steine zeigen Oster-, Frühlings- oder Tiermotive. Fotos: © Kim Henneking

„Es gibt eine unglaubliche Resonanz“, sagt Langefeld, „die Menschen geben sich richtig Mühe, auch mit Bezug auf die jetzige Situation“. Unter dem Motto „Hann. Münden verbindet“ sei eine kleine Kunstgalerie im Freien entstanden. Die Gruppe „HMÜ-Steine“ wurde im September 2019 von der 61-jährigen Mündenerin Christina Schmitt gegründet. Die knapp 380 Mitglieder teilen Bilder von selbst bemalten Steinen, die sie an Orten in der Region auslegen. „Das Bemalen macht wirklich Spaß, man ist beschäftigt und es kostet nicht viel Geld“, erklärt Schmitt ihr Hobby, das auch sie über Facebook kennengelernt hat. Wer einen Stein findet, kann ihn mitnehmen, an einem anderen Ort auslegen und das Bild teilen. So wandern die Steine lange Strecken. Über einen Hinweis auf dem Stein auf die Facebook-Gruppe sind sie den regionalen Stein-Gruppen zuzuordnen. „Ein Stein, den ich letztes Jahr ausgelegt habe, ist jetzt in der Kette aufgetaucht“, freut sich Schmitt über die Reihe am Tanzwerder.

Auch die 54-jährige Susanne Borchert-Schenke hat Steine bemalt und an den Weserstein angereiht. Jedes ihrer Bilder habe eine Geschichte. Sie hofft, dass die Kette um den Tanzwerder geschlossen werden kann. Leider ist der Gruppe von „HMÜ-Steine“ aufgefallen, dass einige Beiträge aus der Kette entwendet wurden, wie beispielsweise der große Startstein.

Zu einer Verlängerung der Reihe haben auch Stefan Franz und Sylvia Bugaj mit Amelie (11) und Noah (9) beigetragen. Die Familie ist über Facebook auf die Kette aufmerksam geworden und hat daraufhin den Weserstein aufgesucht. „Es ist etwas Buntes und Fröhliches in dieser tristen Zeit“, sagt Sylvia Bugaj.

VON KIM HENNEKING