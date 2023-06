Atelier von Anja Fehrensen in Hann. Münden feiert zehnjähriges Bestehen

Von: Kira Müller

Teilen

10 Jahre Atelier AF: Anja Fehrensen in ihrem Kunst & Wohnen Laden. © Kira Müller

Ein Laden mit exklusiven Einrichtungsartikel: das bietet das Atelier von Anja Fehrensen in Hann. Münden. Das Geschäft existiert nun seit zehn Jahren.

Hann. Münden – Ein Laden, der die Gemütlichkeit und Behaglichkeit eines eigenen Zuhauses widerspiegelt und in dem man alles kaufen kann, was man sieht – das war der Traum von Anja Fehrensen. Vor zehn Jahren hat sie sich diesen Traum in Hann. Münden erfüllt. Ihr Atelier AF an der Ecke Sydekumstraße/Lange Straße sei mittlerweile ein „gut etabliertes Geschäft in der Mündener Innenstadt“, sagt Anja Fehrensen.

Hann. Münden: Atelier vor zehn Jahren gegründet

Seine Anfänge hatte der Laden an der Sydekumstraße 15, in dem heute 4Arts seine Kunst verkauft. Sie, ihr Mann und ihre zwei Kinder wohnen seit zwölf Jahren in Hann. Münden: „Als wir hergezogen sind, waren unsere Kinder noch sehr klein“, sagt Fehrensen. Deswegen sei es ihr nicht möglich gewesen, rund um die Uhr zu arbeiten und sie hatte fünf Jahre lang nur an drei Tagen in der Woche geöffnet. Seit sie seit 2018 in den neuen Räumen ausstellt, sei sie mindestens fünf Tage die Woche vor Ort, nicht selten auch sechs oder sieben. Alles, was in ihrem Laden zu sehen ist, seien Unikate. Die Möbel stammen aus Indien, Indonesien oder China und sind entweder original und alt – bis zu 100 Jahre – oder aus recyceltem Holz. „Die Stücke haben ganz viel altes Leben in sich. Sie erzählen alle eine Geschichte“, schwärmt Fehrensen.

Auch Lampen gehören zum Inventar. Schon zu Beginn ihres Ladens verkaufte sie handgearbeitete Seidenleuchten, die damals von einer Manufaktur in Shanghai gefertigt wurden. Die Firma gibt es heute nicht mehr, doch ihrer „Liebe für Leuchten“ sei Fehrensen treu geblieben. „Von 19,90 Euro bis 1990 Euro findet man hier alles“, sagt Fehrensen und lacht. Ob Möbel, Accessoires oder seit 2021 auch Schuhe. „Das ist eine neue Herausforderung gewesen und mittlerweile spricht es sich auch herum, dass ich hochwertige Damenschuhe mit ins Sortiment genommen habe.“

Eine Handvoll Lieferanten aus aller Welt

Anja Fehrensen arbeite seit Jahren nur mit einer Handvoll Lieferanten zusammen. Ihr seien vor allem die Herkunft, Umweltverträglichkeit und die Qualität wichtig. Außerdem achte sie darauf, dass die Lieferanten mit kleinen Firmen zusammenarbeiten, das alte Handwerk erhalten und den Nachhaltigkeitsgedanken verfolgen möchten. „Ich will wissen, wo meine Sachen herkommen.“ Auch malt die 57-Jährige seit etwa 35 Jahren. Ihre Werke stellt sie in ihrem Geschäft zum Verkauf aus. „Ich male aber für mich, nicht für den Kunden. Ich male nie im Auftrag und, wenn ich keine Lust habe, dann lass’ ich die Pinsel liegen“, sagt sie. Kunden, die ein Bild von ihr gekauft haben, schicken ihr meist ein Foto, wo das Kunstwerk hängt. „Diese Wertschätzung, wie die Bilder beim Kunden hängen – das ist nach wie vor ein tolles Gefühl, das verliert seinen Zauber nie.“

Viele Menschen schätzen die kleinen individuellen Geschäfte in Hann. Münden – so auch das Atelier. „Seit ich meinen Laden in der Langen Straße habe, kommen viele Mündener jetzt öfter in meinen Laden“. Auch sonst habe sie sich einen „großen Kundenstamm, weit über Grenzen hinaus, angeeignet“.

„Hier muss keiner reinkommen, um was zu kaufen“

Wichtig ist ihr: „Hier muss keiner reinkommen, um was zu kaufen“. Sie spreche mit den Kunden vor allem über Einrichtungen und darüber, wie man sich im eigenen Zuhause wohlfühlen könne. „Den Rest machen meine Sachen von ganz alleine“, sagt sie. „Die Menschen, die auf meiner Ladenschwelle stehen, legen das Gefühl von ‘das ist mir zu teuer’ sofort ab.“ Mit ihren zwei Mitarbeiterinnen Gitte Borkowski und Heidi Öhler hat sie von mittwochs bis sonntags regulär geöffnet. Die anderen zwei Tage nutzt Fehrensen zum Malen.

„Ich identifiziere mich mit meinem Atelier. Das ist der Spiegel meiner Seele.“ Deswegen hat sie sich den Traum vom eigenen Laden erfüllt. Das einzige, was es dort nicht zu kaufen gibt: „Ich selbst und mein Garuda, den ich vor 30 Jahren in Berlin gekauft habe“, sagt Fehrensen und lacht. (Kira Müller)

Weitere Infos im Netz Weitere Infos unter atelier-af.de oder per Mail an info@atelier-af.de

In Hann. Münden ändert sich immer mal wieder etwas in der Geschäftswelt. So gibt es ein neues Geschäft für Parfums. Auch ein Laden für Reitsportartikel hat eröffnet. Das beliebte Geschäft Stoff und Stöffchen schließt.