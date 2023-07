Beats for Hospiz 2023: Erfolg trotz durchwachsenem Wetter

Von: Petra Siebert

Sie versorgten die Gäste am Freitagabend mit Curry-, Bratwurst und Pommes: Harald (links), Thomas (dritter von links), Jonas (dritter von rechts) und Sylke (rechts). Mit auf dem © Petra Siebert

Vier Tage Beats for Hospiz lockte viele Besucher auf den Doktorwerder in Hann. Münden. Das Festival für den guten Zweck erfreute sich auch dieses Jahr wieder großer Beliebtheit.

Hann. Münden – „Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid“, rief Jutta Nickel, die für die Spendenakquise des AWO-Hospizes zuständig ist, zur offiziellen Eröffnung des „Beats for Hospiz“ in Hann. Münden ins Mikrofon. Vier Tage Ausgelassenheit und gute Laune herrschten dabei auf dem Doktorwerder.

Hann. Münden: Wetter an vier Tagen durchmischt

Wettermäßig waren die Besucherzahlen an den ersten drei Tagen sehr unterschiedlich, doch am Samstag gab es, sehr zur Freude der Ausrichter Jutta Nickel und Britta Barth (Tscha Tscha Events), keine freien Plätze mehr.

Nickels Dank galt nicht nur den Besuchern und den vielen Sponsoren, die das Festival unterstützt haben, sondern auch dem Team rund um Britta Barth und den Ehrenamtlichen, die für den Auf- und Abbau gesorgt und während der Veranstaltung mit angepackt haben, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.

„Ohne Britta und ihr Eventteam würde das Beats für Hospiz nicht laufen“, stellte Jutta Nickel fest. „Wir unterstützen so mithilfe der Besucher das örtliche Hospiz, denn ein Teil der Eintrittsgelder und der Einnahmen aus dem Speisen- und Getränkeverkauf werden an das Hospiz gespendet“, sagte Jutta Nickel.

Geld geht in Anbau des Hospizes in Hann. Münden

Für den geplanten Anbau des Hospizes müsse nämlich noch Geld gesammelt werden. In diesem Zusammenhang schickte sie ein Dankeschön an die Bürgerstiftung Ambulantes und Stationäres Hospiz Hann. Münden, die eine größere Summe für den Anbau gegeben haben. „Ich bin überzeugt, dass wir die letzte Kohle auch noch zusammen bekommen“.

„Tanzen, essen und trinken sie alle für einen guten Zweck“, schloss sich Britta Barth an. Am Donnerstag erlebten die Gäste 50 Jahre Rock mit der Band Albatross. Freitag feierten die Besucher nach der offiziellen Eröffnung mit der Partyband Enjoy und am Samstag ließ die Band Farbtone die Stimmung so richtig kochen.

„Dies alles hier ist einfach ein Traum“, meinte Jessica Durlitzkow aus Vlotho, die mit ihrer Freundin während einer Ferienfahrradtour unterwegs war und in Münden Rast machte. Eine Frau aus Münden nutzte die Veranstaltung für ihren Junggesellenabschied.

Es wurde getanzt, getrunken, gegessen und das in der Atmosphäre der Flussinsel und bei einer großen Auswahl an Longdrinks, Cocktails, Bier, Wein und Softdrinks sowie Burger, Bratwurst, Currywurst und Pommes. Der Grillstand wurde an den vier Tagen jeweils von Ehrenamtlichen betrieben.

Gäste aus nah und fern und „auf der Durchreise“ in Hann. Münden

Viele Besucher und Unterstützer haben sich dort mit Freunden und Bekannten getroffen, um gemeinsam zu feiern. Aber auch Paare, Touristen und Fahrradfahrer auf der Durchreise, die nur mal vorbeischauen wollten, haben dann einige Stunden in netter Gesellschaft auf dem Doktorwerder verbracht.

Auch Dieter Vetter (links) und Thomas Henning konnten den Stoffherzen und einer Spende nicht widerstehen. © Petra Siebert

Zwischendurch warb Jutta Nickel noch für handgestopfte „Popo-Kissen“ und Stoffherzen, die von den Wollmäusen aus Vellmar gesponsert und bei der Veranstaltung gegen eine Spende abgegeben wurden. Auch dieses Geld fließt in den Topf des Hospizanbaus, dessen erster Spatenstich für den 31. August vorgesehen ist.

„Münden ist die Hauptstadt des Hospizgedanken“

Zur offiziellen Eröffnung des Beats for Hospiz am Freitag sprachen Vertreter aus Politik und der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Dank und Anerkennung für das Engagement aus, das Ehrenamtliche, Mitarbeiter und die Menschen der Stadt für ihr Hospiz leisten.



Gerd Hujahn, SPD Landtagsabgeordneter Göttingen/Münden, bezeichnete das Hospiz in Münden als etwas Besonderes. Er erinnerte in seiner Begrüßung daran, dass die Mündener Ärztin Dr. Petra Muschaweck zu den Pionieren der Hospizarbeit in Deutschland gehört. Aus England brachte sie die Hospizidee nach Münden, von wo aus sie sich in ganz Deutschland etablierte.



„Münden ist die Hauptstadt des Hospizgedanken“, endete Hujahn seine Begrüßung, überreichte Jutta Nickel und Britta Barth jeweils eine Rose als Dank für das Engagement, sowie eine Spende für das Hospiz.



Die Göttinger CDU-Landtagsabgeordnete Carina Hermann dankte zunächst allen, die das Festival im Vorfeld organisiert und viele Stunden Arbeit dafür geleistet haben. Auch machte sie deutlich, wie wichtig Hospizarbeit sei und sie diese gerne unterstütze.



„Wir ziehen nicht nur den Hut vor ihnen, wir wissen dass sie alle im Hospiz hervorragende Arbeit leisten, den Gästen Wärme und Geborgenheit geben“, sagte die stellvertretende Landrätin Bärbel Diebel-Geries.



Gudrun Surup, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Münden lobte es, Menschen in ihrer letzten Lebensphase eine würdevolle Begleitung in angenehmer Atmosphäre zu sichern. Sie dankte Britta Barth und Jutta Nickel für ihr Engagement.



„Ich denke wir in Hann. Münden können uns glücklich schätzen, dass wir so ein Hospiz haben“, machte Ines Albrecht-Engel als Mitglied im Präsidium AWO Bezirk Hannover deutlich. Die Wertschätzung gehöre den engagierten Menschen, die sich im Hospiz um die Gäste kümmern.



„Das Team im Hospiz arbeitet wahnsinnig gut“

Andreas Przykopanski, Geschäftsführer AWO GSD B (Gesundheitsdienste Betreuung) ließ es sich nicht nehmen Britta Barth einen Blumenstrauß als Dankeschön für ihren regelmäßigen Einsatz fürs Hospiz zu überreichen und stellte dabei fest: „Alle sind mit dem Herzen dabei“.



„Das Team im Hospiz arbeitet wahnsinnig gut“, lobte auch Ulrich Görnandt, Vorsitzender der Bürgerstiftung. Er würdigte die Geduld, Aufopferung und Zeit die die Frauen und Männer für die Gäste im Hospiz aufbringen. (Petra Siebert)

