Brand in der historischen Altstadt von Hann.Münden - Über 100 Einsatzkräfte vor Ort

Hann.Münden - In der historischen Fachwerk-Altstadt von Hann.Münden im Landkreis Göttingen ist im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Laut Zeugen hat man die Flammen und eine riesige Rauchwolke über der Innenstadt bereits von Weitem sehen können.

Brand in Altstadt von Hann.Münden (Landkreis Göttingen): Feuerwehr rettet Bewohner aus dem Haus

Alarmiert wurden die Rettungskräfte gegen 20.45 Uhr. Zunächst war nicht klar, ob alle Bewohner das Haus verlassen konnten. Die Feuerwehr konnte noch einige Personen aus dem brennenden Gebäude evakuieren, dann gab es Entwarnung - alle sind draußen und niemand wurde verletzt.

Brand in Altstadt von Hann.Münden (Landkreis Göttingen): Über 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Keine Entwarnung hingegen gab bisher bezüglich des Feuers, denn das war am späten Abend immer noch nicht unter Kontrolle. Über 100 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen und vor allem das sie sich nicht auf weitere Häuser der historischen Altstadt ausdehnen. Ihnen ist es gelungen eine sogenannte Riegelstellung aufzubauen, und damit zu verhindern, dass Wärmestrahlung und Funkenflug sich ausdehnen, um so die anderen Gebäude zu schützen.

Ein Flachdach eines Hinterhauses ist ebenfalls von dem Brand betroffen. "Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, gab es im Dachstuhl des Mehrfamilienhauses eine Durchzündung", berichtet Dieter Röthig, Stadtbrandmeister von Hann.Münden.

Brand in Hann.Münden (Landkreis Göttingen): "Brände in der Altstadt besonders gefährlich"

Vor Ort sind unter anderem die Drehleitern aus Hann.Münden, Dransfeld und Göttingen. Wegen der engen Fachwerkbebauung seien Brände in der Altstadt immer besonders gefährlich, sagte Hann-Mündens Stadtbrandmeister Dieter erst im Sommer 2019 im Zusammenhang mit einem anderen Brand in der Innenstadt von Hann.Münden. Damals sei man laut Röthig "haarscharf an einer Katastrophe" vorbeigekommen.

Wir berichten weiter.