Empfehlungen in Hann. Münden: Bestattungen am Wochenende und Nachmittags

Von: Thomas Schlenz

In Hann. Münden sollen die Bestattungszeiten angepasst werden. Ein Testlauf war erfolgversprechend. (Symbolbild) © Paul Bröker

Die Probeweise Ausweitung von Beerdigungen in der Stadt Hann. Münden hat sich bewährt. Vonseiten der Verwaltung gibt es nun eine Empfehlung, das so beibehalten.

Hann. Münden – Die Stadtverwaltung Hann. Münden empfiehlt, die Bestattungszeiten der städtischen Friedhöfe auszuweiten. Eine Probezeit im Zeitraum vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2023 habe gezeigt, dass es eine ausreichende Nachfrage nach zusätzlichen Zeiten am Nachmittag und teilweise am Wochenende gebe, berichtete Fachdienstleiter Jürgen Liebrecht.

Hann. Münden: Neue Bestattungszeiten wurden gut angenommen

Insgesamt hätten in dem Zeitraum 212 Bestattungen auf Mündener Friedhöfen stattgefunden. 35 Bestattungen entfielen dabei auf einen Freitagnachmittag nach 12 Uhr (16,5 Prozent), neun Bestattungen waren an einem Samstag und eine Bestattung an einem der Tage Montag bis Donnerstag nach 15 Uhr.

Insbesondere an Freitagen gebe es eine verstärkte Nachfrage nach Bestattungen, jedoch nicht später als 15 Uhr. An Samstagen fänden die Bestattungen eher ohne Trauerfeier und nur in einem sehr begrenzten Personenkreis statt.

Ratsherr Hartmut Teichmann (Grüne) widersprach: Bei einer Bestattung am 04.04.2023 seien über einhundert Gäste in der St. Blasius-Kirche gewesen und sogar noch mehr anschließend auf dem Friedhof. Die Stadtverwaltung schlug schließlich vor, die Ausweitung der Bestattungszeiten dauerhaft einzuführen. Demnach sollen Bestattungen in Hann. Münden nun montags bis freitags im Zeitraum zwischen 9 und 18 Uhr sowie jeden ersten und dritten Samstag im Monat jeweils von 9 bis 14 Uhr möglich sein. Dies empfahl der Ausschuss für Umwelt und Klima einstimmig dem Mündener Rat, der damit die abschließende Entscheidung treffen muss, die bestehende Friedhofssatzung anzupassen.

Antrag der Grünen im Rat Hann. Münden

Die Probephase für eine Ausweitung war im vergangenen gestartet worden, nachdem die Grünen im Rat einen Antrag gestellt hatten. Auch in Münden werde man es schaffen, einen Ausgleich für die Mitarbeiter des Fachdienstes der Stadt durch Zulagen oder Zeitausgleich zu schaffen. Belasse man die Satzung in ihrem ursprünglichen Zustand, werde hingegen mehr und mehr eine Abwanderung zu verzeichnen sein, kritisierte Teichmann im Januar 2022. (Thomas Schlenz)

