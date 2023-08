Hann. Münden: Betrunkener Mann greift Polizist und Sanitäterin an

Von: Jens Döll

Nach einem Unfall auf der Landesstraße 559 dauern die Ermittlungen der Polizei an. (Symbolbild) © Bernd Schlegel

Leicht verletzt hat ein wohl volltrunkener Mann einen Polizisten und eine Rettungssanitäterin. Der Mann wurde in der Nähe der Hann. Mündener Bahnhofes aufgegriffen.

Hann. Münden - Bei einem Einsatz mit einem mutmaßlich volltrunkenen Mann sind am Samstagmorgen (19.08.2023) in Hann. Münden eine Rettungssanitäterin und zwei Polizisten durch Tritte leicht verletzt worden. Das berichtete die Polizei am Montag (21.08.2023).

Hann. Münden: Mann leistete Widerstand gegen Polizisten

Zeugen hatten gegen 6.30 Uhr beobachtet, wie der stark alkoholisierte 35-Jährige unter anderem auf der Fahrbahn im Bereich des Bahnhofes herumirrte. Gegen seine Ingewahrsamnahme leistete der Mündener Widerstand, beleidigte und bespuckte die Einsatzkräfte, heißt es von der Polizei. Dabei stürzte er auf dem Weg zum Streifenwagen eigenständig zu Boden und verletzte sich leicht. Ein angeforderter Rettungswagen brachte den 35-Jährigen daraufhin ins Klinikum.

In der Notaufnahme trat der Mann dann mehrfach gegen den Arm eines der Beamten und in Richtung einer Rettungssanitäterin. Erst mithilfe eines weiteren Polizisten konnten die Übergriffe unterbunden werden. Nach Versorgung der Verletzung und Blutprobenentnahme wurde der Mann in eine psychiatrische Fachklinik transportiert. Die weiteren Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs, Widerstands, Körperverletzung und Beleidigung dauern an. (Jens Döll)

