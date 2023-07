Hann. Münden: E-Bike von Parkplatz gestohlen

Von: Jens Döll

Beispielbild: Ein Fahrrad der Marke „Flyer“ wurde in Hann. Münden an der Bremer Schlagd gestohlen © Polizei Göttingen

In Hann. Münden wurde schon wieder ein E-Bike gestohlen. Das Rad befand sich in einem Fahrradträger an einem Auto. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Hann. Münden – In der Nacht von Donnerstag, 29.06.2023, auf Freitag, 30.06.2023, ist es im Bereich des Parkplatzes Bremer Schlagd in Hann. Münden zu einem Diebstahl eines E-Mountainbikes gekommen, so die Polizei. Der Wert des entwendeten Rades der Marke „Fleyer“ beläuft sich auf etwa 4500 Euro. Die Besitzer parkten mit einem Auto am Abend des 29. Juni auf dem Parkplatz.

Hann. Münden: Fahrrad auf Parkplatz gestohlen

Am Auto war ein Fahrradträger befestigt, auf dem sich die beiden E-Bikes der Geschädigten befanden. Nachdem sie am Folgetag, wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, fehlte von einem E-Bike jede Spur.

Das zweite Fahrrad blieb unberührt. Das entwendete, schwarze E-Mountainbike der Marke „Flyer“ verfügt über einen auffallend langen Akku und ein großes Display, so die Polizei. (Jens Döll)

Zeugen gesucht Hinweise an die Polizei Hann. Münden unter 0 55 41/95 10

Immer wieder werden in Hann. Münden Fahrräder und E-Bikes gestohlen. Die Polizei stellte neulich ein Rad bei einer Kontroller sicher und sucht nun den Besitzer.