Beats for Hospiz 2023 auf dem Doktorwerder in Münden

Von: Petra Siebert

Vier Tage lange wurde auf dem Doktorwerder in Hann. Münden für den guten Zweck gefeiert. Das Beats for Hospiz Festival fand zugunsten des Mündener Hospizes am Vogelsang statt. Teile des Umsatzes gegen an die Einrichtung, Mitveranstalter war Tscha Tscha Events.

1 / 17 Hann. Münden: Eindrücke vom Beats for Hospiz Festival 2023 auf dem Doktorwerder. © Petra Siebert

2 / 17 hp8.jpg © Petra Siebert

3 / 17 hp9.jpg © Petra Siebert

4 / 17 Beats for Hospiz1.jpg © Petra Siebert

5 / 17 Beats for Hospiz2.jpg © Petra Siebert

6 / 17 Beats for Hospiz4.jpg © Petra Siebert

7 / 17 Beats for Hospiz5.jpg © Petra Siebert

8 / 17 Beats for Hospiz6.jpg © Petra Siebert

9 / 17 Beats for Hospiz7.jpg © Petra Siebert

10 / 17 Beats for Hospiz8.jpg © Petra Siebert

11 / 17 Beats for Hospiz9.jpg © Petra Siebert

12 / 17 Beats for Hospiz23.jpg © Petra Siebert

13 / 17 hp1.jpg © Petra Siebert

14 / 17 hp2.jpg © Petra Siebert

15 / 17 hp3.jpg © Petra Siebert

16 / 17 hp4.jpg © Petra Siebert

17 / 17 hp6.jpg © Petra Siebert