Brunnen in Laubach seit Unfall außer Betrieb - Wasser kommt aus Oberode

Von: Jens Döll

Im Hann. Mündener Ortsteil Laubach ist die A7 weithin sichtbar. Ein Unfall auf dieser führte nun dazu, dass Trinkwasser aus einem anderen Ort nach Laubach gepumpt werden muss. (Archivbild) © Axel Welch

In Laubach (Hann. Münden) ist der Trinkwasserbrunnen abgeschaltet. Das Wasser für den Ort kommt aus Oberode. Grund ist ein Unfall. Der Ortsbürgermeister kritisiert die Informationspolitik.

Laubach – Ein Unfall auf der A 7 beim Hann. Mündener Ortsteil Laubach hat ein Nachspiel. Dabei verlor Ende Juli ein Lastwagen einen Bagger, beide Fahrzeuge stürzten die Böschung hinab.

Nun kam heraus, so wird aus dem Ort berichtet, dass sich der Unfall auf das Trinkwasser auswirke. Es seien Öl und Hydraulikflüssigkeit ausgelaufen und im Erdreich versickert. Die Versorgungsbetriebe Hann. Münden (VHM) bestätigten den Sachverhalt nun auf Anfrage unserer Zeitung. Die Gewinnung von Trinkwasser durch den Laubacher Brunnen sei ausgesetzt worden, heißt es von den VHM. Dies sei eine Schutzmaßnahme.

Hann. Münden: kein Trinkwasser mehr aus Laubacher Brunnen

Hintergrund sei eine mögliche Kontaminierung des durch den Brunnen Laubach geförderten Trinkwassers durch die ausgetretenen Betriebs- beziehungsweise Gefahrstoffe. Seit dem Vorfall erfolge eine umfangreiche Probenentnahme am Brunnen sowie ein enger Austausch mit den zuständigen Behörden.

„Durch die inzwischen bestätigte Kontaminierung des Bodens befinden wir uns weiterhin in der Gefahrenabwehr“, so die Versorgungsbetriebe in ihrem Statement. Erst mit den Ergebnissen aus der Einschätzung der Fachleute – darunter ein Bodengutachten – werden die Auswirkungen auf die künftige Trinkwassergewinnung durch den Brunnen ersichtlich, heißt es weiter. Momentan stamme das Trinkwasser für den Ort aus Oberode. Das Wasser sei aber auf jeden Fall unbedenklich trinkbar.

Laubachs Ortsbürgermeister Christian Menz kritisiert die Kommunikation in diesem Fall. Er berichtet, dass lediglich die Laubacher Gastwirte informiert worden seien, da das Wasser aus Oberode härter sei, damit sie ihre Gastrospülmaschinen umstellen können.

Ortsbürgermeister: Ortsrat und Bevölkerung nicht informiert

Zudem hätten Einwohner des Ortes angefragt, die einen Unterschied beim Wasser „geschmeckt“ hätten. „Wir haben im Ort normalerweise sehr weiches Wasser, nun ist es härter“, berichtet Menz. Er selbst habe dann bei den VHM angefragt. Erst dann sei er informiert worden. „Muss der Brunnen saniert werden? Wenn ja, wann? Haftet jemand dafür?“, alles Fragen, die den Ortsbürgermeister umtreiben und auf die es bis jetzt noch keine Antwort gab. „Es ist nicht angemessen, die Einwohner und der Ortsrat haben keine Informationen bekommen“, kritisiert er weiter.

Der Landkreis Göttingen und damit die zuständigen Wasserbehörden haben sich noch nicht geäußert. (Jens Döll)

