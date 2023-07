Bürgergenossenschaft sucht Helfer für zweiten Gebrauchtwarenladen

In einem früheren Juweliergeschäft an der Langen Straße 40 hat die Bürgergenossenschaft Mündener Altstadt einen Gebrauchtwarenladen eingerichtet. Britta Köwing, Mitglied im Aufsichtsrat, führt das Geschäft. © Ekkehard Maass

Die Bürgergenossenschaft Hann. Münden sucht noch Helfer für zweiten Gebrauchtwarenladen. Dieser befindet sich an der Langen Straßen in einem ehemaligen Juweliergeschäft.

Hann.Münden – Dieser Laden ist besonders. Die Räume des ehemaligen Juweliergeschäftes an der Langen Straße in Hann. Münden trage immer noch die Spuren des größeren Wasserschadens, der vor einigen Monaten das Haus zum Sanierungsfall gemacht hatte. Aber überall stehen, hängen und liegen kleine Kostbarkeiten, die aus der Mode gekommen sind, aber immer noch Liebhaber finden.

Hann. Münden: Zweiter Laden der Bürgergenossenschaft

Wir stehen im zweiten Gebrauchtwarenladen der Bürgergenossenschaft Mündener Altstadt zwischen Sammeltassen aus den 1950er- und 1960er-Jahren, edlen Kaffee- und Teeservicen, Gläsern, Schalen und Vasen aus Bleikristall – alles präsentiert auf antiken Möbeln, die ebenso zum Verkauf stehen. Es gibt sogar fertig gedeckte Kaffeetische, auf denen auch die festlichen Tischdecken zur Geltung kommen, die es in reichlicher Auswahl gibt. Die Bürgergenossenschaft hat in dem über 300 Jahre alten Fachwerkhaus an der Langen Straße 40 nicht nur den Laden im Erdgeschoss angemietet, sondern nutzt auch die frühere Wohnung im Obergeschoss, um das zu präsentieren, was Mündener ihr überlassen, damit sie es verkaufen kann.

Bürgergenossenschaft Vor zehn Jahren, im Februar 2013, haben 173 Bürger im Rittersaal des Welfenschlosses die Bürgergenossenschaft Mündener Altstadt gegründet. Ziel ist es, „die einmalige Altstadt Hann. Mündens zu erhalten und zu revitalisieren“, heißt es auf der Homepage. Aktuell besitzt die Bürgergenossenschaft den Angaben zufolge 324 Mitglieder, die rund 1000 Anteile halten. Zwei Altstadthäuser hat sie bereits saniert, an einem weiteren laufen die Bauarbeiten und einem vierten hat die Grundsicherung stattgefunden. Mit dem Kauf des Grotefendhauses (Ziegelstraße 39) ist ein weiteres Vorhaben in der Planung.

Der Erlös fließt in die Projekte der Bürgergenossenschaft. Aktuell saniert sie ein kleines dreigeschossiges Haus in der Altstadt, Ziegelstraße 65, aus dem Jahr 1539. Im Januar 2020 hat sie es erworben. Britta Köwing, Mitglied im Aufsichtsrat, führt das Geschäft und hatte es in den vergangenen drei Wochen täglich geöffnet. Es sei ein Test gewesen, um zu sehen, wie dies von den Kunden angenommen werde. Bis dahin hatte die Bürgergenossenschaft es nur am Samstag geöffnet. Die Resonanz sei so gut gewesen, dass sie sich entschieden habe, daran festzuhalten. Dafür brauche sie jetzt aber „viele Helferlein“.

Für das Projekt hatte sich die Mitarbeiterin der Deutschen Telekom drei Wochen Urlaub genommen. Die sind nun vorbei. Geplant sind ab der kommenden Woche folgende Öffnungszeiten: montags bis freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr, mittwochs auch am Vormittag ab 9.30 Uhr und samstags von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Wer die Bürgergenossenschaft unterstützen möchte und am Nachmittag im Laden verkaufen könnte, ist herzlich eingeladen, sich bei Britta Köwing am Samstag (29.07.2023) zwischen 9.30 und 14.30 Uhr im Geschäft zu melden. Während wir uns unterhalten, sind ständig Kunden im Laden. Einige stöbern nur, andere bringen etwas vorbei und kaufen auch.

Viel Raum, um zu stöbern und zu entdecken

Unter ihnen sind eine ganze Reihe, die schon öfter da waren. Eine ältere Dame ist ganz begeistert, als ihr Blick auf ein Wohnzimmerbuffet fällt, das vermutlich aus der Zeit um 1900 stammt.

„Meine Mutter hatte auch so einen Schrank“, sagt sie. Britta Köwing nutzt ihn, um Gläser und Porzellan zu präsentieren. Das Projekt in der Langen Straße ist auch eine Art Laden auf Zeit. Wenn der Eigentümer mit der Sanierung des Hauses beginnen will, ist Schluss. Aber dann gibt es ja noch das Haus an der Burgstraße 23, wo die Bürgergenossenschaft einen weiteren Gebrauchtwarenladen hat. Und mancher Kunde geht nach einem Besuch im Geschäft an der Langen Straße auch dahin. Dort ist Genossenschaftsmitglied Henner Kowalczyk zuständig. Bei ihm sieht es wie auf einem Flohmarkt aus. Wer hier was sucht, kann richtig stöbern. (Ekkehard Maaß)

Helfer gesucht Info: Wer die Bürgergenossenschaft beim Verkauf unterstützen will, wird gebeten, sich am Samstag (29.07.2023) zwischen 9.30 und 14.30 Uhr bei Britta Köwing im Geschäft, Lange Straße 40, zu melden