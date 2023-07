Das KfH-Nierenzentrum: Einrichtung in Hann. Münden betreut etwa 100 Dialysepatienten

Von: Thomas Schlenz

Wird 40 Jahre alt: das KfH-Nierenzentrum in Hann. Münden. © Thomas Schlenz

Hann. Münden – Das Nierenzentrum des Kuratoriums für Dialyse und Nierentransplantation (KfH) in Hann. Münden hat kürzlich sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Beim Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation handelt es sich um einen der größten Anbieter von Dialyse in Deutschland. Das berichtet die leitende Pflegekraft Frank Bürger im Gespräch mit unserer Zeitung. Träger des Zentrums sei ein gemeinnütziger Verein mit Zentrale in Neu-Isenburg.

Hann. Münden: Nierenzentrum wird 40 Jahre alt

„Wir betreuen bei uns etwa 100 Patienten, davon 80 ambulant und 20 als Heimpatienten“, so Bürger. 23 Dialyseplätze mit Geräten gebe es in dem Hann. Mündener Zentrum. Bei den Heimpatienten werde die sogenannte Bauchfelldialyse angewandt. Das Verfahren, das im Zentrum in Hann. Münden angewandt werde, heiße Hämodialyse. Bei der Dialyse, umgangssprachlich auch Blutwäsche genannt, würden mit einem technischen Verfahren schädliche Stoffe aus dem Blut entfernt. Die Dialyse komme bei einer akuten oder chronischen Störung der Nierenfunktion zum Einsatz. In dem Verfahren werde das Blut durch eine Membran gefiltert und Werte wie Elektrolyte, Säure-Base-Haushalt eingestellt sowie Körpergifte wie Oxalsäure ausgeschieden.

Die Dialyse sei für die Patienten lebensnotwendig. Wie lange eine Dialyse dauere und wie oft die Patienten diese benötigen, sei teils individuell. Die Patienten würden unter anderem durch zwei Ärzte sowie das Pflegepersonal betreut. Durchschnittlich kämen Patienten etwa dreimal pro Woche für je vier Stunden zur Dialyse in das Zentrum.

Die Patienten seien im Schnitt etwa 70 Jahre alt, wobei die Altersspanne von Mitte 20 bis um die 90 Jahre reiche. Häufige Begleiterkrankungen der Dialysepflichtigen seien Diabetes Melitus oder Bluthochdruck als Vorerkrankung. „Die Arbeit hier macht mir deswegen Freude, weil wir Leben erhalten und die Lebensqualität der betroffenen Menschen verbessern“, sagt Bürger. Die Begleitung der Patienten und Gespräche mit ihnen bereicherten ihn in seinem Berufsalltag. „Insbesondere ältere Menschen schätzen den persönlichen Kontakt“, so Bürger. Er selbst sei seit über 20 Jahren in der Einrichtung beschäftigt, davon zehn Jahre als leitende Pflegekraft. Foto: Thomas Schlenz

Dialysepatienten stünden auch auf einer Liste für eine Nierentransplantation

Viele Patienten seien noch berufstätig und „stehen mitten im Leben“, so Bürger. Durch die Dialyse sei es sogar möglich, dass auch nierenkranke Menschen in den Urlaub fahren könnten, wenn es vor Ort das Angebot einer Feriendialyse gebe. Erst kürzlich habe eine Patientin mit drei Kindern eine Kreuzfahrt geplant. Das zeige, welchen wichtigen Stellenwert das Verfahren für die Betroffenen habe.

Einige Dialysepatienten stünden auch auf einer Liste für eine Nierentransplantation, aber leider liege die Wartezeit auf ein Organ in Deutschland teilweise bei fünf bis zehn Jahren.

Generell mache sich hier der Mangel an Organspendern bemerkbar. Und dass Familienangehörige spenden können, sei zwar optimal, aber leider nicht immer möglich. Durch verbesserte Technik und Medikamente habe sich aber seit den Anfängen der Dialyse die Lebensqualität der Patienten deutlich verbessert. (Thomas Schlenz)