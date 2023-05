Hann. Münden: Start in die neue Sport-Saison am Rattwerder

Von: Kira Müller

Katharina Schucht (links) machte einen Teil ihrer Prüfung auf dem Rattwerder in Hann. Münden bei den ehrenamtlichen Prüfern Horst Schendel (vierte von links) und Erich Langhans (rechts neben ihm). Mit auf dem Bild ist auch Heiko Motz (zweiter von rechts), der ebenfalls zur Prüfung erschien. © Kira Müller

In Hann. Münden am Rattwerder ist die neue Sportabzeichen-Saison gestartet. Dort nehmen die Prüfer das Deutsche Sportabzeichen ab. Immer freitags stehe sie bereit.

Hann. Münden – „Wir haben hier immer gute Laune“. Die Prüfer des Deutschen Sportabzeichens (DSA) versammelten sich zum Start der diesjährigen Saison am Sportplatz am Rattwerder in Hann. Münden.

Hann. Münden: Deutsches Sportabzeichen am Rattwerder

Im vergangenen Jahr wurden 47 Prüfungen abgelegt, weniger als die Jahre vor Corona. Auch in diesem Jahr hoffen die Prüfer auf rege Teilnahme. Das Abzeichen sei ein Beweis an sich selbst, sagen die Prüfer. Man solle sich der Frage „Wie gut bin ich noch?“ stellen.

Doch es gebe auch Berufsgruppen, die eine solche Auszeichnung vorlegen müssen, wie beispielsweise bei der Polizei. Katharina Schucht, die zum erst möglichen Prüfungstag gekommen ist, macht das Abzeichen für sich selbst. Die 42-Jährige, die Mitglied im Schwimmverein ist, tritt je zwei Disziplinen im Mündener Hochbad an (Ausdauer und Schnelligkeit) und zwei hat sie am Freitag auf dem Rattwerder abgelegt (Kraft und Koordination). Sie hat bis 2022 bereits neun Sportabzeichen in Gold abgelegt, „Eine tolle Leistung bisher“, so Schucht. Und auch in diesem Jahr strebt sie wieder Gold an.

„Hier fällt keiner durch“, erklären die Prüfer. Jeder könne zwischen verschiedenen Übungen wählen und müsse sich „nicht an einer Disziplin festbeißen“. Es solle vor dem Ablegen der Prüfung aber trainiert werden, auch um Verletzungen vorzubeugen. Außerdem stehen Horst Schendel und sein Team mit Rat und Tat zur Seite und geben Tipps für zum Beispiel die richtige Technik fürs Kugelstoßen.

Sportabzeichen in Münden: Keiner muss sich schämen

Zum Üben und zur Abnahme der Prüfung können Interessierte jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr auf den Mündener Sportplatz kommen. Ab sechs Jahren dürfe man mitmachen. 50 bis 60 Prozent aller Teilnehmer waren laut Schendel aber schon oft da, um ein Abzeichen abzulegen. „Das Schöne an dieser Gruppe ist, dass immer noch welche aus der Anfangszeit dabei sind“, sagt Horst Schendel. Er selbst ist seit 35 Jahren aktiv. (Kira Müller)

Vier Themenbereiche Beim Deutschen Sportabzeichen (DSA) können sich Teilnehmer aus den vier Themenbereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination je eine aus vier Disziplinen auswählen. Gestaffelt ist die geforderte Leistung nach Alter. Erreicht werden können die Stufen Bronze, Silber und Gold.

Auch die Prüfer für das DSA in Hann. Münden haben, wie viele Vereine, mit Nachwuchssorgen zu kämpfen.