Die Chorgemeinschaft Volkmarshausen feiert 175-jähriges Bestehen mit Konzert

Von: Harald Schmidt

Zusammen mit den StimmWerk-Teens sang der Volkmarshäuser Chor im Rittersaal des Welfenschlosses. Es wurde bei dem Konzert die Brücke zwischen dem altbekannten Liedgut und modernen Songs geschlagen. © Harald Schmidt

Die Chorgemeinschaft Volkmarshausen feiert 175-jähriges Bestehen mit einem Konzert. Dabei wurde Liedgut von Brahms, aber auch Lady Gaga geboten.

Hann. Münden – Beim Jubiläumskonzert der Flaxtöne der Chorgemeinschaft Volkmarshausen im Rittersaal vergangenen Samstag (24.06.2023) konnten die geschätzt 200 Besucher feststellen, wie zeitgemäß ein Traditionschor klingen und auftreten kann. Die Brücke zu schlagen zwischen dem altbekannten Liedgut und modernen Songs der jungen Generation war gelungen.

Hann. Münden: Geburtstagskonzert im Rittersaal

Das hoben Gudrun Surup, stellvertretende Bürgermeisterin Münden, und Reinhard Kerl vom niedersächsischen Chorverband in ihren Grußworten hervor. Reinhard Kerl überreichte der ersten Vorsitzenden Sina Sjuts eine Ehrenurkunde zum 175-jährigen Bestehen.

Der siebenjährige Nevio Bücker unterhielt die Zuhörer mit einem kleinen improvisierten Vorspiel am Piano. Die Flaxtöne, 21 Frauen und sieben Männer stark und angeleitet von Lars Bücker, gaben ein gut arrangiertes Konzert, das mit Höhepunkten und Überraschungen die Besucher begeisterte.

Mit Multimedia und einem Mischpult wurde modernste Technik eingesetzt. Alle gesungenen Musiktitel wurden angezeigt. Eine „Live-Schaltung“ zur Insel Borkum mit dem befreundeten Pastor Erich Göttges im Dialog mit Lars Bücker war ein unterhaltsamer Einfall. Bei einem Vorspann wurden Stimmen zur Entwicklung des Chores und dem Motto des Abends „Lasst uns ein Lächeln in die Welt tragen“ eingefangen und dem Publikum auf der Leinwand gezeigt. Der erste Titel „With a smile“ griff das Motto des Abends auf. Anschließend bekamen die Sänger einen „Hicks“ beim „Betrunkenen Seemann“. Mit dunklen Sonnenbrillen auf der Nase wurde beim „Weglasslied“ geschnipst, in die Hände geklatscht und mit den Füßen aufgestampft. Auch das dreiminütige Stück von John Cage ließ die Zuschauer wieder einmal schmunzeln. Das Lied „Schweigen in drei Teilen“ wurde seinem Namen gerecht.

Nachwuchs und Erwachsene zusammen auf der Bühne

Ihre stimmlichen Qualitäten mit einem schönen Zusammenklang bewiesen die Flaxtöne bei bekannten und traditionellen Liedern, wie Udo Lindenbergs „Horizont“, der romantischen „Waldesnacht“ (Johannes Brahms) oder dem „Mailied“ (Willy Giesen). „Audite Nova“ (Orlando di Lasso) von 1551 ließ aufhorchen. Gospels oder „Tage wie diese“ (Toten Hosen) waren auch vertreten und kamen gut an.

Ehrungen: Gudrun Surup (stellvertretende Bürgermeisterin Münden) beglückwünschte Sina Sjuts (Erste Vorsitzende) und Lars Bücker (Chorleiter). © Harald Schmidt

Ein überraschendes Moment boten die sieben jungen „StimmWerk-Teens“ (sechs Mädchen, ein Junge) mit ihrem Bühnenauftritt sowohl alleine als auch mit der großen Chorgemeinschaft. Sie zeigten sich sehr talentiert bei den einzelnen Songvorträgen von Lady Gagas „Shallow“, „In Your Eyes“ von Robin Schulz oder „You will be found“. Letzteres wurde zum Teil auf Deutsch gesungen. Bei „Ouodlibet“ dirigierte Lars Bücker das Publikum, das die witzigen Reime mitsang. (Harald Schmidt)