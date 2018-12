Diebe brachen in Häuser in zwei Mündener Ortsteilen ein 

Hann. Münden. Unbekannte haben laut Polizei die Abwesenheit von Bewohnern genutzt, um am Dienstag in Einfamilienhäuser in Hann. Münden einzubrechen.

In der Straße „Am Wegweiser“ im Ortsteil Volkmarshausen brachen die Diebe in der Zeit zwischen 14 Uhr und 20.20 Uhr eine Terrassentür auf. In dem Einfamilienhaus durchsuchten sie laut Polizei alle Räume nach Diebesgut. Nach ersten Informationen wurde Schmuck und Münzen gestohlen. Der entstandene Schaden ist bislang noch unbekannt.

Ein weiterer Einbruch fand zwischen 7.45 Uhr und 20.20 Uhr in Mielenhausen statt. Die Einbrecher gelangten durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Haus an der Straße „Rischensiek“. Nachdem sie mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt hatten, erbeuteten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe, berichtet die Polizei. Von den Dieben fehlt jede Spur.

Die Polizei in Hann. Münden bittet Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0 55 41/95 10 zu melden.

