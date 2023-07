Hann. Münden: Digitale Stelen für Touristen

„Perspektive Innenstadt“

+ © Kira Müller Vier neue digitale Infostelen sind in Hann. Münden aufgestellt worden. © Kira Müller

Vier neue Infostelen wurden in Hann. Münden aufgestellt. Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten, Gastronomien, Unterkünfte, Rad- und Wandertouren sind auf diesen einsehbar.

Hann. Münden – Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten, Gastronomien, Unterkünfte, Rad- und Wandertouren – vier neue digitale Stelen bieten Touristen und Einheimischen in Hann. Münden ab sofort die Möglichkeit, sich auch außerhalb der Öffnungszeiten der Touristinformation zu orientieren.

Hann. Münden: Vier digitale Stelen im Stadtgebiet aufgestellt

An der Ecke Bahnhofstraße/Wilhelmstraße, an der Rotunde, an der Bushaltestelle Schlossplatz und an der Mühlenbrücke am Tanzwerder stehen die Stelen. „Egal von welcher Seite Besucher in die Altstadt kommen, sie haben die Möglichkeit, sich an einer solchen Stele zu informieren“, sagt Matthias Biroth von Hann. Münden Marketing zur Standortwahl.

Das Display sei intuitiv bedienbar und zusätzlich barrierearm gestaltet. Rollstuhlfahrern bietet die Infotafel per Knopfdruck die Möglichkeit, die Darstellung des Bildschirms anzupassen, sodass die Bedienbarkeit und Übersicht erleichtert wird. Auch können sich zum Beispiel Sehbehinderte den Text laut vorlesen lassen.

Man könne sich zum Beispiel Routen, Uhrzeiten zu Führungen oder Infos über die Dreiflüssestadt anzeigen lassen – also in etwa alles, was auch auf der Internetseite der Stadt zu finden ist. „So kann man sich aber auch ohne Handy in Hann. Münden zurechtfinden“, sagt Bürgermeister Tobias Dannenberg.

Wer jedoch ein Smartphone dabei hat, könne einen QR-Code scannen und sich so die auf der Stele angeschaute Internetseite direkt auf das Handy übertragen.

Doch das alles geht nur bis 22 Uhr, danach stellt sich die Stele in den Ruhemodus. Sprich, das Anzeigen von Informationen ist bis morgens um 7 Uhr nicht möglich.

Die Kosten des Projektes haben im mittleren vierstelligen Bereich gelegen, sagte Matthias Biroth. Das Projekt wurde mithilfe des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ umgesetzt. Dadurch habe die Stadt selbst nur einen „kleinen Beitrag dazu beisteuern müssen“, erklärte Biroth weiter.

Erst vor Kurzem wurde in diesem Zusammenhang auch eine App zur digitalen Stadtführung vorgestellt. Dabei können Interessierte an zwölf Stationen auf historische Zeitreise gehen. (Kira Müller)

Digitalisierungsstrategie Hann. Münden Im Zuge der Digitalisierungsstrategie der Hann. Münden Marketing GmbH sind in den vergangenen Jahren mehrere Projekte umgesetzt worden. Zum Beispiel die Produktion von lizenzfreiem Bildmaterial, dem Aufbau einer neuen touristischen Datenbank und Verknüpfungen zu Partnern. Durch alle Bausteine der Digitalisierungsentwicklung gewinne die Erlebnisregion viele Vorteile, heißt es auf der Internetseite der Stadt. Ein weiterer Schritt war die Anschaffung der Stelen.

