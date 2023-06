Diskussion um Neubaugebiet Gimte 2: Größere Grundstücke im Neubaugebiet

Von: Thomas Schlenz

Das Baugebiet Erdbeerfeld im Neubaugebiet Gimte 1. Über das geplante Gebiet Gimte 2 wurde im Stadtentwicklungsausschuss diskutiert. (Archiv) © Petra Siebert

Der Stadtentwicklungsausschuss will größere Grundstücke im Neubaugebiet Gimte 2 ermöglichen. Angemahnt wurde, dass das Konzept der Schwammstadt umgesetzt werden soll.

Hann. Münden – Im Neubaugebiet Gimte 2, für das der Bauverein Hann. Münden als Projektentwickler und Erschließungsträger verantwortlich ist, sollen auch Einfamilienhäuser in eingeschossiger Bauweise auf Baugrundstücken von maximal 800 Quadratmetern Fläche ermöglicht werden.

Hann. Münden: Ausschuss diskutierte über Neubaugebiet Gimte 2

Das empfiehlt der Stadtentwicklungsausschuss nach seiner jüngsten Sitzung dem Mündener Rat. Im Bebauungsplan war zuvor eine maximale Grundstücksgröße von nur 500 Quadratmetern für ein Einfamilienhaus festgelegt worden. Außerdem galt eine zwingend zweigeschossige Bebauung. Ausnahmen sollten nur gelten, wenn eine zusätzliche Wohneinheit im Erdgeschoss realisiert wird. Der Bauverein hatte diese Entscheidung kritisiert: Aus seiner Sicht sei das Maß der baulichen Nutzung, gerade bezogen auf den dörflichen Charakter im Ortsteil Gimte, zu eng bemessen. Aus der Erfahrung des Bauvereins würden gerade für diese Bebauung eher Grundstücke mit einer Größe von 600 bis 800 Quadratmetern nachgefragt, heißt es in der Stellungnahme.

Zudem legte der Bauverein nahe, auch für Objekte mit einer Wohneinheit eine eingeschossige Bebauung zu ermöglichen. Dadurch werde eine barrierefreie Bebauung für ältere Menschen oder für Menschen mit Behinderungen ermöglicht. Ratsvorsitzender Dr. Wilfried Kraft erinnerte im Ausschuss daran, dass im Sinne des Konzepts der Schwammstadt, das anfallende Regenwasser möglichst zurückgehalten werden solle, damit dieses nicht einfach abfließe, sondern versickern könne.

Konzept der Schwammstadt für Gimte 2

„Wir brauchen dieses Wasser“, betonte Kraft auf Nachfrage unserer Zeitung. Auch andere Städte verfolgten ähnliche Konzepte zur Nutzung des anfallenden Oberflächenwassers angesichts der Probleme durch anhaltende Trockenphasen. Seiner Ansicht nach sei es sinnvoll, das bestehende Rückhaltebecken so anzupassen, dass damit auch tatsächlich das Wasser zurückgehalten werde und versickern könne. Gespräche mit der Stadtentwässerung liefen. Das geplante Wohngebiet schließt in Gimte an das erste Teilgebiet des Wohnparks Gimte an. (Thomas Schlenz)

Das Konzept Schwammstadt Das Konzept der sogenannten Schwammstadt, auch Sponge City genannt, beinhaltet, das Regenwasser zu speichern, anstatt es sofort über Kanäle abzuleiten. Ziel ist einerseits, Überflutungen bei Starkregen zu vermeiden. Andererseits kann in Zisternen zurückgehaltenes Regenwasser auch zur Bewässerung in Trockenzeiten genutzt werden. Ein Beispiel für eine Schwammstadt ist die Seestadt Aspern, ein Stadtteil im österreichischen Wien.

