Hann. Münden: Diskussion um autofreie Innenstadt und Gebühren am Tanzwerder

Von: Thomas Schlenz

Bald nicht mehr ohne Parkscheibe oder sogar mit Gebühren? In Münden wurden Idee für das Parken in der Innenstadt geplant. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

In Hann. Münden fand ein Workshop zur Zukunft des Parkens in der Innenstadt statt. Dabei wurden auch Ideen gesammelt. Im Vorfeld wurde die Parkplatzkapazität erhoben.

Hann. Münden – Wo soll es künftig Parkplätze geben in der Innenstadt von Hann. Münden und wo sollen künftig welche Parkgebühren gelten? Um diese Themen ging es kürzlich bei einem Workshop im Hann. Mündener Welfenschloss, zu dem die Gilde und die Stadtverwaltung geladen hatten.

Hann. Münden: Firma untersuchte Prakraum

Rund 30 Bürger nahmen laut Stadtverwaltung an der Veranstaltung teil. Angeleitet wurde die Veranstaltung von Andreas Schmitz vom Unternehmen IKS Mobilitätsplanung, das von der Stadt mit einer Konzepterarbeitung beauftragt wurde.

Dem Workshop vorausgegangen war laut Stadt eine flächendeckende Kennzeichenerhebung zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten und der Unterteilung nach Kurzzeit-, Mittelzeit-, Langzeit- und Dauerparkenden mit technisch entsprechend ausgerüsteten Fahrzeugen Mitte Juni 2023.

Nach der Diskussion in Kleingruppen waren erste Ergebnisse da und die Teilnehmer aus Anwohnern, Wirtschaft und Politik fassten diese laut Stadtsprecher zusammen: So wurde der Wunsch geäußert, den Bus- und Autoverkehr aus der gesamten Altstadt zu verbannen.

Stattdessen sollten Prioritäten für Fußgänger und Fahrradfahrer eingeräumt werden, dazu mehr Be- und Entladezonen für den Anlieferverkehr sowie freies Parken für Handwerksbetriebe. Außerdem äußerten die Teilnehmer den Wunsch nach einer besseren touristischen Beschilderung in der Hann. Mündener Innenstadt sowie mehr innenstadtnahe Parkplätze für Wohnmobile.

Ideen: Parkplätze auf dem Tanzwerder nicht mehr kostenfrei

Unter anderem vom Einzelhandel kam des Weiteren der Wunsch nach kostenlosem Parken an Samstagen, um den Einzelhandel in der Stadt Hann. Münden besser zu fördern. Angeregt wurden von den Workshopteilnehmern außerdem mehr Fahrradabstellanlagen in der Mündener Innenstadt.

Nicht zuletzt wurde die Idee geäußert, durch eine Gebührenerhöhung, mehr Einnahmen für die Stadt zu generieren und dadurch auch Anreize für andere Mobilitätsformen zu schaffen. Diskutiert wurde laut Stadtsprecher auch die Abschaffung von kostenlosen Parkplätzen, wie beispielsweise auf dem Tanzwerder sowie ein Monatsparkticket für in der Mündener Innenstadt tätige Arbeitskräfte.

Voraussichtlich nach den Sommerferien soll es laut Stadt es ein weiteres Zusammentreffen mit Interessierten geben. Dann solle der Meinungsaustausch fortgesetzt werden, hieß es. (Thomas Schlenz)

1897 Parkplätze in der Stadt Aktuell existieren in der Stadt Hann. Münden, laut der Erhebung des Unternehmens IKS, insgesamt 1897 Parkplätze, wovon 42 Prozent unbewirtschaftet seien. Etwa 30 Prozent gehören zur Kategorie „gebührenpflichtig“, acht Prozent sind Kurzparkplätze mit Parkscheibe. Auf einem Prozent der Flächen gilt ein eingeschränktes Haltverbot, 2,9 Prozent gelten als Sonderparkplätze (etwa für schwerbehinderte Menschen).