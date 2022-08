Dritter Laden auf Zeit in der Mündener Innenstadt bis Ende August

Von: Kim Henneking

Christa Morgenstern bemalt eine Glaskugel mit Aquarell. Ihre Natur- und Tiermotive gibt es auch auf Postkarten und in Bilderrahmen für die Wand. © Kim Henneking

Dritter Laden auf Zeit in der Mündener Innenstadt bis Ende August. In diesen Läden können Menschen ihre Geschäftsideen ausprobieren. Das soll neue Impulse in die Innenstadt von Hann. Münden bringen.

Hann. Münden – Ein Pop-up-Atelier an der Langen Straße in Hann. Münden ermöglicht bis Ende August Einblick in die Arbeit zweier Künstlerinnen aus dem Landkreis Göttingen. Sie stellen in einem bislang leer stehenden Geschäftsraum ihre Kunst aus, zeigen den Herstellungsprozess und bieten ihre Werke zum Verkauf an.

Hann. Münden: Zuschauen in der Kunstwerkstatt

„Wir bringen die Werkstatt in den Laden und wollen so zeigen, was sonst hinter verschlossenen Türen passiert“, erklärt die Hedemündenerin Barbara Hermanowski die Idee. Sie habe von dem Angebot eines „Laden auf Zeit“ der städtischen Wirtschaftsförderung in der Mündener Innenstadt gehört und sich gemeinsam mit ihrer Projektpartnerin Christa Morgenstern dazu entschieden, das Angebot für eine kurze Zeit zu nutzen. Die beiden verkaufen ihre Werke üblicherweise auf Kunsthandwerksmärkten in der Region, wo sie sich auch kennengelernt haben.

Barbara Hermanowski zeigt, wie sie Laubsägeabarbeiten koloriert. Die Figuren gibt es als Karten und Poster. © Kim Henneking

Außerdem bietet Barbara Hermanowski ihre Kunst auch im Kasseler Geschäft Prisma an, das sie mit sechs weiteren Künstlerinnen teilt. Sie stellt mit tierischen Laubsägefiguren Postkarten, Poster und Stempel her.

Wie die oft amüsanten Motive entstehen, können Besucher nun im Mündener Geschäft beobachten. Dort steht ihre Werkstatt; eine Laubsäge und ein Tisch mit vielen Farben zum Bemalen der Holzobjekte. Über die kommenden zwei Wochen kann so die Entstehung verschiedener Objekte verfolgt und diese bei Interesse im Anschluss erworben werden.

Die Zweite im Bunde ist Christa Morgenstern aus Renshausen bei Duderstadt. Auch sie stellt ihre Werke in einer eigenen Galerie in ihrem Wohnort aus. Ihre Leidenschaft ist die Aquarellmalerei. Auf Porzellangeschirr, Eiern, Glaskugeln, Postkarten und Leinwänden finden ihre Motive Platz.

Hann. Münden: Laden auf Zeit noch bis Monatsende geöffnet

Ihre Werke eignen sich beispielsweise als Weihnachtsdekoration, wie ein Tannenbaum im Schaufenster zeigt. Meist malt sie Hühner, inspiriert von ihren eigenen Hühnern daheim. „Das sind lustige Tiere“, sagt sie. Aber auch andere Tier- und Natur- und maritime Motive gibt es zu entdecken. Letztere stammen meist von Malkursen, die sie auf der Insel Borkum gibt.

Das Geschäft an der Langen Straße 49 ist bis Monatsende montags bis freitags von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 14 Uhr. Infos zu den Künstlerinnen gibt es unter stadtwaldweb.de und galerie-morgenstern.de (Kim Henneking)

Interesse am Laden auf Zeit Wer Interesse an einem „Laden auf Zeit“ hat, kann sich an die Wirtschaftsförderung Hann. Münden wenden. Bis zum 31.03.2023 können Menschen für einen Zeitraum von zwei Wochen bis drei Monaten ihre Geschäftsidee zu günstigen Konditionen in aktuell ungenutzten Ladenräumen ausprobieren. Kontakt: Tobias Vogeley, Tel. 055 41/7 53 38, E-Mail: t.vogeley@hann.muenden.de. Weitere Infos unter hann.muenden.de/laden-auf-zeit.

Im Projekt „Laden auf Zeit“ gab es bereits zwei anderen, die an der Langen Straßen ausprobiert wurden. Regionale Produkte und Kinderspielzeug waren die beiden Ideen.