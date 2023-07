Hann. Münden: Edelsteingeschäft Steinlaus feiert einjähriges Bestehen

Von: Petra Siebert

Teilen

Perdita und Lutz Otte bieten in ihrem Geschäft „Die Steinlaus“ in der Burgstraße Edelsteine und mehr in vielen Varianten an. © Petra Siebert

Edelsteingeschäft Steinlaus feiert einjähriges Bestehen. Am Anfang gab es Zweifel von Bekannten des Ehepaars Otte. Doch zählen nicht nur Touristen zu ihren Kunden.

Hann. Münden – „Erste Zweifel von Kunden, dass ein Geschäft mit Edelsteinen und Edelsteinprodukten in Münden Erfolg haben würde, haben sich schnell gelegt“, sagt Perdita Otte, die zusammen mit ihrem Mann Lutz vor einem Jahr an der Burgstraße 15 das Geschäft „Die Steinlaus“, mit ausgewählten Edelsteinen, Heilsteinen und Mineralien sowie Silber- und Edelstahlschmuck eröffnet hat. „Wir sind zufrieden, in der Zeit haben wir viele nette Kunden, dabei bereits viele Stammkunden, bedienen können“. Eine Mutter mit Tochter kommt regelmäßig aus Heiligenstadt nach Hann. Münden, um sich Edelsteine auszusuchen, die sie auch gerne verschenkt.

Hann. Münden: Erst Zweifel dann Erfolg

Am beliebtesten sind gebohrte Steine als Anhänger. Als Stein steht die Nachfrage nach dem Rhodonit (Stein der Reisenden) oben an. Auch Touristen hätten sich begeistert über das Fachgeschäft gezeigt. Viele hätten Mitbringsel gekauft, andere hätten gezielt nach bestimmten Steinen gefragt. Besonders gefreut hat sich das Paar, als ein kleiner Junge an der Burgstraße Waffeln verkauft hat, um sich von den Einnahmen einen Stein auszusuchen.

„Gerne stellen sich Kunden ihre Ketten aus den Perlensträngen selber zusammen“; berichtet Lutz Otte. „Wir stehen dann beratend zur Seite und fertigen die Schmuckstücke individuell nach Wünschen an“. Die vielen Edelsteine (Heilsteine) sind für viele Menschen etwas ganz Besonderes und haben eine geradezu magische Anziehungskraft. Die Wirkung von Edelsteinen bleibt ein Geheimnis. Weder naturwissenschaftlich noch spirituell lässt sich die Anziehungskraft dieser Edelsteine erklären.

Zu den Heilsteinen bietet Perdita Otte ausführliche Beratungen an. Bei diesen Beratungen kam von Kunden öfter der Wunsch, auch Öle und Kräuter mit ins Angebot aufzunehmen. Hildegard von Bingen (deutsche Benediktinerin, Äbtissin, Dichterin, Komponistin und eine bedeutende natur- und heilkundige Universalgelehrte), hat in ihrer gesunden Lebens- und Heilweise, Heilsteine, Öle und Kräuter angewandt.

Öle, Steine und Kräuter in Sortiment aufgenommen

Diesem Wunsch sind die Inhaber nachgekommen. Um auch in diesen Bereichen Beratungen vorzunehmen, hat Perdita Otte noch 18 Monate Kräuterheilkunde in einem Fernstudium studiert. Die verschiedenen Biokräuter wie unter anderem Baldrian, Augentrost, Hibiskus und Frauenmantel eignen sich gut zur Teezubereitung. Die naturreinen Duftöle wie beispielsweise Bergamotte, Lavendel oder Duftkompositionen sollen beruhigend, entzündungshemmend oder schmerzlindernd wirken.

Designkarten einer englischen Künstlerin wurden ebenfalls mit im Sortiment aufgenommen. „Diese Karten erfreuen sich inzwischen größter Beliebtheit und haben bei unseren Kunden eine regelrechte Sammelleidenschaft ausgelöst“, erzählt Lutz Otte. So kommt es auch, dass sich jeder Kunde durchschnittlich eine halbe Stunde im Geschäft aufhält. Egal ob jemand etwas kauft, oder sich nur umschaut, Tee oder Wasser wird jedem angeboten. „Wir haben in dem einen Jahr erfahren dürfen, was es heißt, eine tolle Nachbarschaft zu genießen“. Alle Nachbarn seien äußerst nett und hilfsbereit und sie haben die Ottes mit kleinen Geschenken willkommen geheißen. (Petra Siebert)