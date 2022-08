Hann. Münden: Engagierte „Stadtmusikantin“ Bettina Kallausch

Von: Petra Siebert

Harfenlehrerin, Klangtherapeutin und Yogalehrerin: Bettina Kallausch wuchs in einem musikalischen Elternhaus in Halle (Saale) auf. Seit zehn Jahren ist sie in Hann. Münden musikalisch aktiv. © Petra Siebert

Seit zehn Jahren ist Bettina Kallausch musikalisch in Münden vertreten. Sie hat Musik studiert und spielt Harfe. In Hann. Münden engagiert sie sich sozial und natürlich auch mit Musik.

Hann. Münden – Seit zehn Jahren lebt die Harfenmusikerin Bettina Kallausch in Hann. Münden und seitdem spielt sie sich mit der Harfe in die Herzen der Menschen. Liebevoll nennt man sie hier „Stadtmusikantin“.

„Es ist für mich ein Seelenthema, die Menschen, von Kindern bis Senioren, mit meiner Musik auf der Harfe oder der Gemshornflöte zu erfreuen“, sagt sie. „Ich bin froh, dass ich seitens des Elternhauses in Halle (Saale) mit der musikalischen Fähigkeit beschenkt wurde“, sagt sie. „Meine Eltern waren ebenfalls musikalisch und ich habe dann in Weimar Klavier, Horn und Dirigieren studieren dürfen.“ In Gotha hat sie jahrelang im Orchester als Hornistin gespielt. Wegen einer Orchesterverkleinerung habe sie sich für die Freiberuflichkeit entschieden, was sie bis heute nicht bereut habe.

Hann. Münden: Leidenschaft für die Harfe vor 16 Jahren entdeckt

Ihre Leidenschaft zur Harfe entdeckte sie vor 16 Jahren im Zuge ihrer Liebe zu mittelalterlicher Musik. Im Mittelalterdorf Steinrode ist sie seitdem bei den Veranstaltungen dabei. Das nächste Mal am Sonntag, 4. September ab 13 Uhr. Als Harfenlehrerin, Klangtherapeutin und Yogalehrerin arbeitet sie in ihrem Klanghaus gegenüber des Rathauses. Im stationären Hospiz begleitet sie die Gäste und Angehörigen mit Harfenklängen. Den Mädchen und Jungen im Heilpädagogischen Kindergarten gibt Bettina Kallausch die Möglichkeit, sich mithilfe von Musik auszudrücken und auf einer emotionalen Ebene zu kommunizieren.

Auch bei vielen Veranstaltungen im Freien erfreut sie die Besucher. Für sie ist es wichtig, ihre Musik zu teilen. Schnell bildet sich dann eine Menschtraube rund um die Musikerin und Applaus zeigt, dass es gefallen hat. „Ich bin sehr gerne bei den historischen Stadtführungen, unter anderem am 28. August, 15 Uhr, zum Geburtstag von Herzogin Elisabeth, dabei“, erwähnt Kallausch.

„So komme ich oft mit netten Menschen ins Gespräch“

„Da sind eben nicht nur die historischen Kostüme in unserer schönen Fachwerkkulisse zu bewundern, erst die Klänge aus alter Zeit lassen die Gäste wie in einer Zeitreise in diese Festivitäten eintauchen.“ Fragt jemand, ob sie ehrenamtlich für eine soziale Einrichtung oder sozialen Zweck spielt, ist es für Bettina Kallausch selbstverständlich, zu helfen. Ein großes Anliegen ist es ihr, im Hof des Herzogin-Elisabeth-Stiftes vor der Burg für die Senioren zu musizieren. Jeden Freitag, Samstag und Sonntag um 16.30 Uhr spielt sie dort auf der Harfe Lieder, die sich die Senioren wünschen und singt gemeinsam mit den älteren Herrschaften.

Wenn sie Lust und Laune hat, nimmt sie ihre Harfe und die Gemshornflöte, setzt sich an einen ihrer Lieblingsorte in der Stadt und musiziert. „So komme ich oft mit netten Menschen ins Gespräch“, berichtet sie. Das Repertoire ist sehr vielseitig und reicht von klassischen Stücken über moderne Melodien bis hin zu Volksliedern, und allem was dazwischen liegt. Gerne studiert sie auch neue Stücke ein, wie kürzlich das Weserlied. Auch ist Kallausch nicht abgeneigt, weitere Instrumente in ihrem Repertoire mit aufzunehmen, so wie den Dudelsack. (Petra Siebert)