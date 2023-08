Ein Fest für den Wassersport: Der WSC Bonaforth feiert am Samstag seinen 25. Geburtstag

Von: Jens Döll

Der Vorstand des WSC Bonaforth mit Vorsitzendem Joachim Hansen (dritter von links) freut sich auf die Feierlichkeiten. © WSC Bonaforth

Der WSC Bonaforth feiert am Samstag, 19.08.2023, seinen 25. Geburtstag. Dabei sind alle Bonaforther und befreundete

Bonaforth – Der Wasser Sport Club (WSC) Bonaforth (Ortsteil von Hann. Münden) feiert am kommenden Samstag, 19.08.2023, seinen 25. Geburtstag. Dazu hat der Verein nicht nur seine 44 Mitglieder eingeladen, sondern auch wieder die Wassersport treibenden Vereine von Hann. Münden, Wilhelmshausen, Spiekershausen Niestetal und Kassel und alle Vereine aus Bonaforth. Das berichtet Joachim Hansen vom Verein.

Bonaforth: Feier an der Fulda

Auch jeder Bonaforther habe seine persönliche Einladung bekommen, „Wir freuen uns über jeden, aber vor allen Dingen über die neu nach Bonaforth zugezogenen“, sagt der Vorsitzende Hansen.

Im südlichsten „Hafen“ von Niedersachsen, haben sich die Vereinsmitglieder, in mühevoller Arbeit, ein kleines aber feines Hafengelände mit zehn Motorboot-Liegeplätzen, bis sieben Meter Länge, geschaffen.

Laut Hansen haben sich 1998 sieben Sportbootbegeisterte zusammengetan und den WSC Bonaforth gegründet. Von heute 44 Mitgliedern sind noch drei Gründungsmitglieder dabei.

Besonders stolz sei der Vor- sitzende darauf, dass sowohl das mobile Vereinsheim als auch der mobilen Toilettenwagen, die mobilen Bootsstege und die Slipstelle, aus eigenen Mitteln, ohne Zuschüsse der Stadt, erbaut wurden. „Auch die wieder aufgenommene Führerscheinausbildung ist etwas Besonderes“, so der stellvertretende Vorsitzende Markus Wagner, „vor allem vor dem Hintergrund, dass alle elf Führerscheinanwärter auf Anhieb bestanden haben.“

WSC Bonaforth: Von sieben Sportbegeisterten gegründet

Zum 25-Jährigen gibt es wieder einige Besonderheiten. Ab 13 Uhr wird ungarisches Gulasch serviert. Ab 15 Uhr wird Kaffee und selbst gebackenen Kuchen angeboten. Ab 16 Uhr steht Bootfahren mit erfahren Skippern auf dem Programm. Ab 18 Uhr erfreut uns der Shanty Chor „Tampenjungs“ aus Gimte mit alten und neuen Seemannsliedern zum Mitsingen und Mitschunkeln, so Hansen. Zwischendurch werden einige Grußworte und Ehrungen zu hören sein.

„Mit den letzten Arbeiten am Vereinsgelände haben viele fleißige Hände die Voraussetzung für das Fest geschaffen“, sagt Hansen und freut sich auf reichen Zuspruch für das Fest. (Jens Döll)

