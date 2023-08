„Wollen das Sozialverhalten stärken“: Ferienprogramm bei Sommerschule in Münden

„Learn and Fun“

+ © Thomas Thiele Erdmännchen in ihrem Gehege im Tierpark Sababurg. Der Tierpark wurde im Zuge von Learn and Fun besucht. (Archivbild) © Thomas Thiele

Ferienprogramm bei Sommerschule Learn and Fun in Münden. Dabei handelt es sich um ein Programm des Landkreises Göttingen.

Hann. Münden – Es wurde geschliffen, gehämmert und gebaut – sieben Kinder bastelten gemeinsam mit den Betreuern Jutta Lieb und Reiner Petri Vogelhäuser in der Sommerschule in Hann. Münden.

Unter dem Motto „Learn and Fun“ sind die sieben- bis elf-Jährigen eine Woche bei der Jugendhilfe Münden und verbringen dort einen Teil ihrer Sommerferien. Verschiedene Aktionen werden dabei angeboten, unter anderem Vogelhäuser bauen, den Geologiepfad am Gaußturm anschauen und dann Vulkane bauen, Bogenschießen oder Schiffchen basteln und in einem Bach schwimmen lassen.

Hann. Münden: Sommerschule besucht auch Tierpark

„Es gibt so viele Möglichkeiten, wir sind gut ausgerüstet in Hann. Münden“, sagt Jutta Lieb. Viel draußen sein und viel bewegen, sei das Motto. Und dabei spielerisch etwas lernen. „Wir wollen dabei vor allem das Sozialverhalten stärken“, erklären die Betreuer. „Gestern waren wir im Tierpark Sababurg. Da haben wir Erdmännchen und Kattas gesehen“, sagt Dilara, die auch im vergangenen Jahr schon dabei war.

Das Programm für die restliche Woche, wissen die fünf Mädchen und zwei Jungen noch nicht. „Da müssen sie sich überraschen lassen“, sagt Jutta Lieb und lacht. Am kommenden Montag geht die Sommerschule mit einer weiteren Gruppe dann in die nächste Runde. Zum ersten Mal wurde „Learn and Fun“ im Jahr 2021 veranstaltet.

Das erste Mal die letzten beiden Sommerferienwochen

„In diesem Jahr machen wir das Programm zum ersten Mal die letzten beiden Wochen der Sommerferien“, erklärt Geschäftsführerin Nina Kruse. Sonst habe es in den ersten drei Wochen stattgefunden. Gefördert wird die Aktion durch den Landkreis Göttingen, das Jugendamt bewirbt die Sommerschule. Auch der Fachkräftemangel habe die Jugendhilfe in Münden erreicht. Man müsse einen Spagat zwischen erhöhtem Bedarf und fehlendem Nachwuchs schaffen „Das, was direkt nach der Corona-Pandemie erwartet wurde, kommt jetzt“, sagt Kruse und meint damit soziale Auffälligkeiten, die bei Kindern durch fehlende soziale Kontakte in Schule und Freizeit aufgetreten seien.

„Wir haben den großen Wunsch und das Ziel, dass das Lernen Spaß macht“

„Das sind entscheidende Jahre der Entwicklung, die bekommen die Kinder nicht zurück“, sagt sie. Da knüpft auch das Programm an. „Wir haben den großen Wunsch und das Ziel, dass das Lernen Spaß macht.“ (Kira Müller)

150 Kinder nahmen am Ferienprogramm der Stadtjugendpflege Münden in Volkmarshausen teil.