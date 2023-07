Festival zugunsten des Hospizes auf dem Doktorwerder

Von: Jens Döll

Freuen sich auf die Gäste: Jutta Nickel (Awo-Hospiz) und Britta Barth (Tscha Tscha Events). © Tscha Tscha Events

„Beats for Hospiz“ beginnt am kommenden Mittwoch (26.07.2023). Vier Tage lang wird auf dem Mündener Doktorwerder gefeiert. Ab Donnerstag beginnt das Musikprogramm.

Hann. Münden – Es wird wieder auf dem Doktorwerder in Hann. Münden gefeiert. Ab Mittwoch, 26.07.2023, findet dort wieder das Festival „Beats for Hospiz“ statt. Ausgerichtet wird es vom Hann. Mündener Awo-Hospiz und Tscha Tscha Events. Vier Tage lang gibt es auf der Flussinsel Tanz und Musik, ein Teil des Erlöses kommt dem Hospiz zugute.

Hann. Münden: Festival für das Hospiz

Geöffnet sein wird jeden Abend ab 18 Uhr. Musikalisch geht es am Donnerstag (27.07.2023) weiter mit der Band Albatross, die Lieder aus 50 Jahre Rockmusik spielen. Am Freitag, 28.07.2023, spielt nach der offiziellen Eröffnung und Begrüßung die Partyband Enjoy mit einer bunten Musikmischung. Am Samstag, 29.07.2023, tritt die Musikgruppe Farbtone aus Fuldatal auf.

Auch vom Eintritt gehen zwei Euro an die Einrichtung, berichtet Jutta Nickel, die beim Hospiz für die Spendenakquise zuständig ist. Mit dem Festival soll „noch einmal Vollgas gegeben werden“, so Nickel weiter. Für den geplanten Anbau des Hospizes muss nämlich noch Geld gesammelt werden. „Der Spatenstich ist für den 31.08.2023 geplant“, berichtet Jutta Nickel.

Doch Teuerungen, Handwerkerknappheit und Inflation treiben die Preise weiter in die Höhe. Für eine großzügige Spende der Mündener Bürgerstiftung bedankt sich Nickel. Auch bei einem Mündener Unternehmer bedankte sie sich, denn er habe bereits im Vorfeld geholfen, die Musik zu finanzieren, verrät Jutta Nickel.

Für den Grillstand auf dem „Beats for Hospiz“ konnten in diesem Jahr Ehrenamtliche gewonnen werden. Auch einen Burgerstand wird es geben. „Wir freuen uns über die zahlreichen Sponsoren“, so Jutta Nickel. Darunter ist auch der Rewe-Markt Riethmüller in Münden und die Bäckerei Hermann in Rosdorf.

Essen, Trinken und Geschenke: Teil des Erlöses geht ans Hospiz

„Auch die Wollmäuse aus Vellmar sind wieder dabei“, so Nickel. Ein kleines Mädchen hätte Jutta Nickel schon gefragt, ob die Gruppe aus Vellmar wieder zum Festival kommt, um dort ihre Herzkissen zu verkaufen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir wieder auf dem Doktorwerder feiern können“, fügt Jutta Nickel noch hinzu. Dafür geht in Dank an alle Verantwortlichen der Stadt. Im vergangenen Jahr kamen beim „Beats for Hospiz“ 17 390 Euro an Spenden zusammen. Dieses Geld wurde für die Ausgestaltung eines Multifunktionsraumes genutzt. (Jens Döll)

Ticketpreise: Mittwoch und Donnerstag: Eintritt frei. Freitag: 6 Euro im Vorverkauf, Samstag: 9 Euro im Vorverkauf. Karten online: tscha-tscha-events.de