Feuer in Autowerkstatt in Hann. Münden

Von: Ekkehard Maass

Einsatz an der Göttinger Straße: Unser Bild zeigt einen Trupp Feuerwehrleute unter Atemschutz am Werkstatteingang kurz vor dem Löschangriff im Innenbereich. © Feuerwehr Hann. Münden

Nächtlicher Einsatz für die Mündener Einsatzkräfte. Es brannte in einer Autowerksatt an der Göttinger Straße.

Hann.Münden – Bei einem Brand in einer Autowerkstatt an der Göttinger Straße in Hann. Münden ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein hoher Sachschaden entstanden. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei mit. Nach Angaben von Polizeisprecherin Jasmin Kaatz seien mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Die Brandursache sei noch unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Hann. Münden: Einsatz in der Nacht

Gegen 00.30 Uhr ging bei der Mündener Feuerwehr der Alarm ein. Bei Eintreffen der Wehren brannte es in der Werkstatt. Da durch die Hitze auch Teile der Dämmung am Dach in Brand geraten seien, hätten für die Löscharbeiten auch Teile der Dachhaut im Bereich der Rauch- und Wärmeabzugsanlage geöffnet werden müssen, teilte Hann. Mündens Ortsbrandmeister Thomas Dockenfuß mit, der auch die Einsatzleitung hatte.

Nach etwa zwei Stunden seien die Löscharbeiten beendet gewesen. 24 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Neben der Kernstadtwehr, die mit der Drehleiter angerückt war, sei auch die Feuerwehr Gimte im Einsatz gewesen, so Dockenfuß weiter. Das Feuer war bereits der zweite Einsatz für die Mündener Wehr innerhalb von zwölf Stunden. Am Donnerstagmittag (15.06..2023) hatte es im Haus der Nationen in Neumünden gebrannt. Auch dort wurde niemand verletzt. (Ekkehard Maass)